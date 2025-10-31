Hallaron un lince ibérico de pelaje blanco: su color podría ser producto del estrés

Embed - Angeliyo on Instagram: "El fantasma blanco del bosque mediterráneo. La historia que hay detrás de este encuentro. En un lugar nuevo donde comencé a rastrear hace pocos meses, revisando una de mis cámaras de fototrampeo observé algo que no podía creer… A partir de ahí comencé a dedicarle todo el tiempo que disponía, tenía que ver esta maravilla por mis propios ojos. Fue pasando el tiempo, horas, días, semanas e incluso meses sin éxito, incluso en muchas ocasiones a punto de tirar la toalla… Una mala mañana después de llover durante la noche, amaneciendo estaba caminando como tantas veces había hecho; cuando de pronto a lo lejos veo un bulto blanco que parecía irradiar luz propia. Al observar por primera vez un “ Lince Ibérico blanco “ con su pelaje de invierno blanco como la nieve y esos ojos penetrantes, me quedé paralizado, no podía creer lo que estaba viendo. Me sentí muy afortunado de presenciar este momento, de poder ver a este gran lince en su hábitat natural. El encuentro con este felino fue un recuerdo inolvidable para mi, y me hizo pensar la importancia de la naturaleza y de la conservación… Ojalá esta larga historia sirva para inspirar algunos a apreciar y proteger la belleza natural del mundo que nos rodea. #lynx #lynxpardinus #lynxpardinowhite#lince #linceiberico #linceibericoalbino#sony #sonya7iv #sonyalpha #sonyespaña #wildlife #wildlifephoto #wildlifephotographer #wildlifeconservation #wildlifeperfection #wildlife_photography #natureza #nationalgeographic_ #nationalgeography #nationalgeograficespaña"

