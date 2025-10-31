En las últimas horas se volvió viral una imagen de un lince ibérico de pelaje blanco que fue tomada en los montes de Jaén. Aunque en un principio muchos celebraron la fotografía como un hecho histórico, al tratarse de un ejemplar atípico, los expertos aclararon que el cambio de color sería temporal y reversible, posiblemente provocado por estrés o por factores ambientales.
Hallaron un lince ibérico de pelaje blanco: su color podría ser producto del estrés
Este nuevo hallazgo se produjo el pasado 22 de octubre en una sierra de Jaén, cuya ubicación se mantiene en secreto por motivos de seguridad y bienestar del animal.
Ni albino ni atípico: un animal estresado
Este nuevo hallazgo se produjo el pasado 22 de octubre en una sierra de Jaén, cuya ubicación se mantiene en secreto por motivos de seguridad y bienestar del animal. Su nombre es Satureja y tiene 4 años. El animal nació en libertad y siempre vivió en la montaña.
Una vez que circuló en redes, los técnicos expertos que llevan a cabo el programa de cría y reintroducción del lince ibérico quedaron sorprendidos y le atribuyeron al animal el primer caso documentado de leucismo en la especie, una condición genética que aclara el pelaje sin alterar el color de los ojos.
Sin embargo, los especialistas del Proyecto Lince descartaron esta teoría: "el animal es real y la fotografía también, pero se están difundiendo muchas interpretaciones incorrectas", explicó Javier Salcedo, coordinador del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía.
"No se trata de leucismo ni de una mutación genética, sino de una despigmentación temporal. Ya habíamos registrado un caso parecido en una hembra emparentada con este ejemplar, que recuperó su color natural con el tiempo", afirmó el experto.
Según los biólogos, la causa más probable es una alteración en la síntesis de melanina vinculada al estrés, un fenómeno comparable a la pérdida de cabello o de pigmento en humanos bajo tensión prolongada. "Es completamente reversible y no supone riesgo para su salud. El lince está en perfecto estado y mantiene su comportamiento habitual", concluyó.
