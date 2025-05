$LIBRA: un testigo sembró más sospechas sobre el círculo de Javier Milei

Habló sobre la publicación del Presidente y la página que promocionaba la cripto. "La página era un poco amateur", dijo. "Leyendo el tweet, que era lo primero, se parecía a otros lanzamientos que había habido como con el presidente Trump unos días antes de asumir. Se lo veía parecido".

En un momento de la testimonial le preguntaron si algún funcionario del gobierno se había comunicado con él a raíz de cuestionamientos que él había realizado en la red X.

Cuando se anunció el Tech Forum en octubre de 2024, Firtman había advertido a través de su cuenta de X que algunos personajes relacionados a ese evento eran estafadores.

Quien lo llamó fue Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente, físico y economista del círculo íntimo de Milei.

Según fuentes judiciales, en su declaración, Firtman dijo que se trató de una breve comunicación a poco de comenzar el Tech Forum. Reidel le dijo que Milei había leído sus tuits. La consulta era por qué Firtman decía que eran estafadores.

El testigo dijo que en aquella oportunidad le envió unos links sobre información que era pública que no dejaba bien parados a participantes del Tech Forum.

"Tuve contacto con un solo funcionario público, que es el presidente del consejo de asesores, Demian Reidel. Habíamos hablado un par de veces, el me habló por Twitter una vez. Me pidió mi opinión sobre una publicación que yo hice. Mi primer contacto con él no lo recuerdo, pero en lo que tiene relación con la causa sí lo recuerdo. El 18 de septiembre empecé a publicar sobre el evento de Tech Forum, donde la página web aparecía sin sponsor sin nada y aparecía como orador el presidente y Reidel", relató a la justicia Firtman.

"Dije qué raro que aparezca el presidente".

"Al siguiente día, el 19 de septiembre, publiqué un video de TN Tecno donde aparecían Terrones Godoy y (Mauricio) Novelli donde afirmaban que iba a estar el presidente. Yo dije que esto me hacia ruido, que un evento sin historial que no tenía nada ya tuviera la presencia del presidente".

"Mi siguiente contacto con el funcionario, fue el 18 de octubre, el día anterior al Tech Forum, donde hice otro tweet donde dije algo como 'mañana pasa algo extraño' porque había un evento a puertas cerradas, con el presidente como orador y los dos organizadores tienen denuncias de haber participado en maniobras defraudatorias. El 18 de octubre recibo un llamado de Demian Reidel, donde en buenos términos, me dijo que el tweet había llegado al presidente y que sabía que mi tweet no tenía malas intenciones, pero me preguntó si tenía más información de lo que yo estaba diciendo. Yo le dije que juntaba un par de links y se los enviaba, le hice una especie de informe. Yo todo lo que le compartí era información pública, no era privilegiada porque ya estaba publicada. Le mandé un informe por WhatsApp con links sobre el historial de actividades de Terrones Godoy y Novelli".

Para los querellantes, la justicia debería escuchar en declaración testimonial a Reidel.

Los fundadores de Tech Forum son los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes en una presentación espontánea negaron haber cometido delito alguno vinculado con LIBRA.

El evento Tech Forum se llevó a cabo en el mes de octubre del año 2024 como una iniciativa privada destinada a reunir empresas del sector tecnológico con potencial interés en expandir sus operaciones en Argentina, según declararon los imputados.

Uno de los expositores fue Julian Peh, fundador de KIP Protocol, imputado también en la causa.

Novelli y Terrones Godoy dijeron en su momento a la justicia que el lanzamiento del token LIBRA y la formación de mercado fueron manejados completamente por Kelsier Vertures, representados por Hayden Davis.

Para los querellantes, Novelli y Terrones Godoy, que visitaban la casa de gobierno, y Sergio Morales, ex asesor de la CNV fueron los nexos con Hayden Davis.

El 14 de febrero se desató el escándalo con “Viva la Libertad Proyect” y el token $LIBRA promocionado por el propio presidente.