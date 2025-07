Misterio en el cielo de Corrientes: un dron captó un ovni a plena luz del día

Un objeto volador no identificado (OVNI) fue registrado por un dron en la localidad de Itatí, Corrientes. La secuencia, captada de forma casual, muestra lo que expertos llaman un Fenómeno Anómalo No Identificado (FANI), desplazándose a altísima velocidad en pleno día. El video se viralizó y despertó múltiples teorías.

Bustamante describió al objeto como el “típico plato volador” de la ufología clásica. En las imágenes, se lo ve saliendo desde una nube, recorriendo al menos dos kilómetros y pasando muy cerca del dron. Lo más llamativo es que el desplazamiento del ovni no generó ningún tipo de estela ni sonido, y su luminosidad parece provenir del reflejo del sol sobre el río.

"A medida que el dron se va acomodando, el objeto acompaña el movimiento de la cámara y comienza a acercarse muy rápidamente. Por momentos parece que el plato volador está iluminado desde abajo, el sol está iluminando el Río Paraná y está produciendo el efecto de rebote", explicó Bustamante.

captura-del-canal-alto-misterio.jpg

El periodista aseguró que el video no presenta señales de manipulación digital. “No veo ningún pixel alrededor que esté distorsionado, lo que me hace pensar que eso no está agregado. El movimiento del plato volador va acompañado por el entorno”.

Intriga y debate en redes

La grabación, que ya circula ampliamente en redes sociales, fue catalogada como auténtica por numerosos aficionados al fenómeno OVNI. Hasta el momento, no existe ninguna explicación oficial sobre lo que captó el dron en el cielo de Itatí. “El objeto habría sido prácticamente invisible”, concluyó Bustamante.

El misterio sigue abierto, mientras las teorías y las hipótesis se multiplican entre quienes siguen de cerca este tipo de eventos inexplicables.