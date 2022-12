Hinchas se subieron al Obelisco mientras esperaban a la Selección

celebracion obelisco seleccion 2022 3

Con banderas argentinas, se asomaron en reiteradas oportunidades de las ventanas que coronan al Obelisco, de manera temeraria.

El hecho se repitió a lo largo de los últimos días, debido a la locura que generó la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Gobierno porteño pide festejos con responsabilidad

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió a la gente que "no se amontone" para ver al equipo nacional e instó a los hinchas a "festejar con responsabilidad". "Apelamos a la responsabilidad. Esto debe ser una fiesta y tenemos que disfrutarla de la manera más segura", sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D ´Alessandro.

En diálogo televisivo, el funcionario porteño remarcó en la importancia de "que la gente se distribuya en el recorrido y no necesariamente vayan todos al Obelisco".

Ingresos al Obelisco

El funcionario lamentó que un grupo de hinchas haya ingresado por la fuerza al interior del mítico monumento: "Fueron con una maza y rompieron dos candados y una puerta soldada, porque la otra vez ya habían ingresado. Van preparados para la violencia".

https://twitter.com/C5N/status/1604657244242448384 AHORA | EN VIVO



FESTEJOS POR LA SCALONETA: PERSONAS TREPADAS EN LA PUNTA DEL OBELISCO #SomosCampeonesDelMundo



[VIVO] https://t.co/9fxDe61was pic.twitter.com/TckbB3hnzc — C5N (@C5N) December 19, 2022

En la misma línea, pidió que la gente no se suba a los techos de las paradas del Metrobus, así como tampoco a los semáforos: "Eso no es festejar, ni pasarla bien. Tienen que entender que no pueden poner en riesgo su vida, ni la de otros".

"El otro día un chico terminó con muerte cerebral y perdió la vida 24 horas después. Todavía quedan varios internados", lamentó el funcionario porteño.

Finalmente, D´Alessandro destacó que el Gobierno de la Ciudad no intervino a la hora de definir el recorrido del micro descapotable que trasladará a los futbolistas y al Cuerpo Técnico: "Fuimos muy respetuosos de la Selección y de la AFA, porque esto es un festejo de ellos. No queremos politizarlo".