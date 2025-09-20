Histórica tormenta en La Pampa: caída de granizo y grandes destrozos en la provincia







El epicentro del fenómeno meteorológico tuvo lugar en Santa Rosa. El SMN aún mantiene sus alertas.

Una histórica tormenta causó detsrozos en La Pampa. Arena

Una fuerte tormenta sorprendió en la madrugada del sábado a Santa Rosa y a distintas localidades de La Pampa, con la caída de granizo de gran tamaño que generó preocupación entre los vecinos. El episodio meteorológico alcanzó su mayor intensidad alrededor de las 5:30, cuando un intenso chaparrón se combinó con piedras de granizo de gran magnitud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido advertencias de nivel naranja y amarillo para diferentes departamentos de la provincia. La alerta naranja incluyó a Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, mientras que la amarilla se extendió sobre Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.

Según detalló el parte oficial, en las áreas con alerta naranja las tormentas se presentaron “acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”. También se estimó una precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm, con posibilidad de superar esos registros en sectores puntuales.

En las zonas bajo alerta amarilla, el SMN advirtió sobre tormentas de variada intensidad, “acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h”, con acumulados previstos “entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Datos registrados en Santa Rosa La capital provincial amaneció con un cielo completamente cubierto y una humedad del 97%. A las 7:00, la temperatura marcaba 13,8 grados, la presión atmosférica era de 987,6 hectopascales y los vientos del este alcanzaban los 19 km/h, lo que redujo la visibilidad a 4 kilómetros.

Durante la mañana, las ráfagas oscilaron entre 13 y 22 km/h, y hacia la tarde y la noche aumentaron a un rango de 23 a 31 km/h. El pronóstico extendido anticipó para el domingo un cielo mayormente nublado en gran parte del territorio pampeano. Alerta por tormentas, lluvias, y Zonda El organismo emitió alerta amarilla y naranja por una serie de fenómenos. En primer lugar, se esperan tormentas para Corrientes, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, junto a San Luis y el centro de La Pampa, con valores acumulados de entre 20 y 60 mm. La gravedad de las tormentas pueden aumentar para Entre Ríos, sur de Santa Fe, San Luis y norte de La Pampa, junto a toda la provincia de Buenos Aires. En estas zonas se prevé que la lluvia llegue a acumular entre 40 y 80 mm. También se sumará una alarma amarilla por lluvias para el norte de Neuquén, junto a Río Negro y Chubut. Sobre este sector el organismo detalló que en las zonas cordilleranas se espera una acumulación de 10 y 30 mm, mientras en la meseta de 10 y 20mm.