La Asignación Universal por Hijo de ANSES tiene aumento confirmado para octubre 2025







Suben los valores y se mantienen todos los refuerzos adicionales para familias con hijas e hijos menores de 17 años y embarazadas.

La AUH va a recibir un aumento y sus extras en octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en el mes de octubre va a haber otra actualización en los montos de la Asignación Universal por Hijo. Esta medida forma parte de los ajustes mensuales que siguen la variación de la inflación y busca acompañar los ingresos de las familias que lo necesitan.

El incremento va a impactar tanto en los titulares de AUH como en quienes reciben la Asignación por Embarazo y la Asignación por Hijo con Discapacidad. Además, continuarán vigentes complementos como la Tarjeta Alimentar, que es un extra que ayuda a todas las familias beneficiarias.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES Este programa está dirigido a madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años. También abarca a personas que perciben la Asignación por Embarazo desde el tercer mes de gestación y a quienes tienen hijas o hijos con discapacidad, sin límite de edad.

La AUH es compatible con la Tarjeta Alimentar y con otros beneficios, siempre que se cumplan las condiciones definidas por el organismo. Para saber si se accede al pago, los interesados pueden consultar en la web oficial de ANSES con su CUIL y su Clave de la Seguridad Social.

Aumenta la Asignación Universal por Hijo en octubre El nuevo valor mensual pasará de $115.064,73 a $117.250,96 por hija o hijo. ANSES retiene un 20% de ese importe, que se libera una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH. Así, las familias cobrarán mensualmente $93.800,77 por cada menor a cargo desde octubre. La Asignación por Embarazo va a tener el mismo importe y las mismas condiciones de acreditación. En el caso de la AUH por discapacidad, el pago subirá a $305.396,11. Los pagos se acreditan por la terminación del DNI y se inician en la primera quincena del mes. El calendario puede consultarse en anses.gob.ar o en la sección Mi ANSES. Extras que pueden cobrar La Tarjeta Alimentar seguirá acompañando a quienes perciben la AUH en el mes de octubre: Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062. También se mantiene la compatibilidad para madres con siete o más hijos que cobran Pensiones No Contributivas y para beneficiarios de la Asignación por Embarazo.

