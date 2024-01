Horror en La Matanza: dos hechos de inseguridad a pocas cuadras de distancia

Allí, ambos fueron sorprendidos por un auto Fiat Uno de color verde en el que iban tres ladrones.

Un video registró el momento en el que sucede el horror. El oficial, al advertir lo que le iba a pasar a su mujer, sacó su arma reglamentaria, se identificó y efectuó dos disparos.

El reporte policial señala que uno de los sujetos recibió un impacto de bala en el hombro derecho, cayendo muerto finalmente a los pocos metros.

En el lugar secuestraron vainas servidas y un arma de juguete que era utilizada por el delincuente que murió.

Les robaron el auto y arrojaron a la beba a las pocas cuadras

El segundo hecho ocurrió a pocas cuadras del primero. Una familia vivió momentos desesperantes al ser sorprendidos a punta de pistola por una banda de delincuentes que les pedían el auto.

Ese hecho ocurrió frente a una casa ubicada en Garibaldi y Alicante (a tres cuadras del primer hecho), cuando la familia fue abordada por tres ladrones que se bajaron de un vehículo blanco y los amenazaron.

La mujer víctima del asalto señaló que había llegado a la vivienda con sus tres hijos de 12 y 8 años, además de su beba de 3 meses. La víctima contó que, cuando bajaban del vehículo, fueron sorprendidos por la banda que les ordenó que se bajen del auto.

Todo sucedió en pocos segundos y los delincuentes escaparon. En ese momento, la mujer observó que dentro del rodado había quedado su bebé en la sillita de atrás.

A los pocos metros, los sujetos frenaron, se bajaron y arrojaron al asfalto la sillita de la menor, que terminó cayéndose por el peso.

El testimonio de la víctima

"El solo recordarlo me estremece, porque en ese momento fue todo muy rápido. En ningún momento me resistí, lo único que hice fue bajar del auto. Mi nene ya estaba abajo, listo para abrir el portón, pero la nena y la bebé todavía estaban adentro", contó la mujer al canal de noticias TN.

"Cuando me dicen '¡dame el auto, dame el auto!', empiezo a gritar porque lo que quería es que me bajaran a mis dos nenas que estaban en el auto. Cuando veo que la nena baja, me quedaba la bebé. Salgo corriendo a los gritos y salieron los vecinos. Me volvió el alma al cuerpo cuando la bajaron", expresó.

La denuncia fue radicada en dicha localidad, pero hasta el momento nada se sabe de los ladrones ni del auto robado.

Ambos casos quedaron en manos del fiscal Arribas, quien se encuentra al frente la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza.