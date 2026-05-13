Cambios en la aviación: el Gobierno oficializó nuevas reglas para pilotos, instructores y escuelas

La ANAC oficializó una serie de cambios en licencias, programas de capacitación y requisitos operativos para el sistema de formación aeronáutica. Las medidas buscan adaptar la normativa local a estándares internacionales de seguridad.

Archivo. El Gobierno introdujo cambios para pilotos, instructores, escuelas de aviación y centros de entrenamiento.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) avanzó con una reforma del sistema de formación aeronáutica argentino mediante tres resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial que introducen cambios para pilotos, instructores, escuelas de aviación y centros de entrenamiento .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las modificaciones fueron establecidas a través de las resoluciones 292, 293 y 294/2026, que actualizan distintos puntos de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) y apuntan a adecuar el esquema local a estándares internacionales y regionales de seguridad operacional.

Entre las principales novedades, la ANAC incorporó una nueva categoría denominada “Licencia de Piloto de Aeronaves Deportivas Livianas (LSA)” , utilizada en otros países para aeronaves recreativas y de instrucción liviana.

La resolución 292 también modificó requisitos vinculados a examinadores de vuelo, habilitaciones de tipo y mecanismos de transición para pilotos provenientes de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad que busquen acceder a licencias civiles.

Según explicó el organismo, los cambios buscan alinearse con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR), además de simplificar procesos regulatorios y reforzar la seguridad operacional.

FOTO AVION SOSTENIBLE.jpg El sector de la aviación genera el 2,5 % de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2).

Cambios para escuelas de aviación

Por medio de la resolución 293, la ANAC aprobó una nueva versión de la Parte 141 de las RAAC, que regula el funcionamiento de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), donde se forman pilotos y otros profesionales aeronáuticos.

La actualización redefine programas de formación, manuales operativos, criterios administrativos y mecanismos de supervisión para las instituciones de enseñanza aeronáutica.

Además, se estableció un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2026 para que los CIAC adapten sus Manuales de Instrucción y Procedimientos (MIP) y sus programas académicos a la nueva normativa.

El organismo aclaró que las escuelas que no completen esa adecuación no podrán abrir nuevos cursos ni sumar alumnos bajo el nuevo esquema. También garantizó que los cursos iniciados bajo el régimen anterior mantendrán validez para la obtención de licencias y habilitaciones.

Nuevas exigencias para centros de entrenamiento

La resolución 294 introdujo modificaciones en la Parte 142 de las RAAC, que regula los Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) dedicados a la capacitación avanzada y especializada del personal aeronáutico.

Piloto de avión.jpg La ANAC es la autoridad aeronáutica que se encarga de regular y fiscalizar la aviación civil del país Pixabay

La reforma incorpora nuevas exigencias técnicas, cambios en programas de instrucción y actualización de los mecanismos de certificación. También incluyó modificaciones complementarias en la Parte 147, vinculada a la formación de mecánicos aeronáuticos.

Al igual que en el caso de las escuelas de aviación, los CEAC tendrán plazo hasta fines de 2026 para adecuar manuales, procedimientos y programas de capacitación. Desde enero de 2027, todos los nuevos cursos deberán ajustarse obligatoriamente a la nueva reglamentación.

En los fundamentos de las resoluciones, la ANAC sostuvo que la seguridad operacional constituye un “objetivo irrenunciable” y remarcó la necesidad de evitar “duplicidades normativas”, “ambigüedades” y “complejidades innecesarias” dentro del sistema aeronáutico argentino.