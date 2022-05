Hot Sale 2022: 7 consejos para comprar paquetes turísticos

Flexibilidad en los pasajes

En el Hot Sale 2022, no todos los productos tendrán la misma flexibilidad que se ofrecían en ediciones anteriores, en las cuales abundaron las garantías de cambiar un pasaje sin penalidad. Si bien no va a desaparecer aquella condición, se reducirán las opciones de cambio. Es importante asesorarse bien para no comprar algo bajo una falsa expectativa. Una compra responsable, orientada por un asesor en viajes, suele prevenir pérdidas económicas.

Pasaje aéreo.jpg Foto: VIX

No más "cuotas sin interés"

Sin la ayuda de las “cuotas sin interés” acompañando la compra de viajes internacionales, el usuario se verá forzado a recurrir a la financiación y los medios de pago que antes no eran su prioridad. El uso de puntos con la tarjeta de crédito, el canje de millas, las cuotas con interés, las transferencias bancarias y también depósitos en cuenta serán los recursos que reemplazarán los pagos con tarjeta de crédito que en muchas ediciones absorbían más del 90% de las transacciones de compra.

Resulta curioso cómo hace seis meses crecen los depósitos en cuenta en las agencias de viaje debido a casos en los cuales los viajeros logran reunir dinero físico de distintas fuentes (ahorros, regalos, préstamos entre conocidos, dólares ahorrados, entre otros) para comprar su pasaje y viajar.

tarjeta crédito consumo Pixabay

Oferta de vuelos limitada

La oferta de aéreos sigue limitada en cuanto al número de aerolíneas operando, frecuencia de vuelos y también las rutas disponibles. Y aquello afectará las búsquedas y opciones para viajar. No solo sucede cuando uno se propone viajar al exterior, sino también cuando uno planea viajes de cabotaje porque todavía resta mejorar la conectividad.

avion-vuelos.jpg

Pronóstico: mejoras en los resultados de ventas

Si el Hot Sale confirma la tendencia que observamos en abril para los vuelos internacionales, cuya demanda crecieron 30% respecto de los niveles promedio de enero, febrero y marzo (que se comportaron de manera muy homogénea tras la desaparición de las cuotas sin interés), puede que -por efecto del mega evento- mayo y junio contribuyan a mejorar los resultados de ventas que aún se mantienen debajo del nivel de noviembre 2021, fecha en que se deshabilitó el financiamiento en cuotas.

inflacion-precios-inversiones-finanzas.jpg

Muchas y variadas ofertas en hoteles y cruceros

La disponibilidad de los hoteles y también los cruceros es amplia, y actualmente no sufren un problema de cupos como sucede con los aviones. Tanto en los hoteles como los cruceros se esperan ofertas más agresivas y buenas oportunidades para aprovechar en el próximo Hot Sale.

PAG21-CRUCERO_opt.jpeg

Aumento de llamadas telefónicas

Aumentarán las consultas telefónicas de los usuarios. Si bien la búsqueda de los productos será online, no se descarta que el usuario prefiera comprar a través de un call center u ordenar una compra por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

La compra de un producto turístico actualmente está envuelta de preguntas que el usuario necesita hacer a un agente de venta antes de la compra para sentir seguridad y la garantía de que la empresa lo respaldará ante cualquier inconveniente. El consumidor adquiere ambas condiciones con un buen asesoramiento y comprándole a un proveedor con respaldo.

TELÉFONO CELULAR.jpg Imagen: Pixabay

Protagonista del Hot Sale: la asistencia al viajero

Como las tarjetas de crédito redujeron su cobertura ante riesgos de salud, los planes de asistencia al viajero tendrán un protagonismo mayor en la próxima edición del Hot Sale. Nuevamente, el asesoramiento juega a favor del cliente: quienes lo deseen, podrán comprar online, aunque crecen las consultas telefónicas para decidirse sobre cuál es la cobertura ideal para cada viaje.

servicios salud Pexels

Pablo Aperio, director de la compañía de viajes, recomienda algunos consejos de seguridad para los usuarios:

Quien busca tarifas competitivas, es tal vez el mejor momento de ampliar la mirada y abrirse a nuevas experiencias . Quien está acostumbrado a volar e irse del país para las vacaciones o como escapada, lo conveniente será que ponga bajo estudio la posibilidad de comprar o incluso regalar a su familia un viaje en un crucero porque van a encontrar precios muy competitivos y vivirán una experiencia muy agradable de viaje .

Quien analice los precios de los hoteles podrá encontrar sorpresas durante todo el Hot Sale. El nivel de ocupación mejora mes a mes, pero los extranjeros que usualmente llegaban a la Argentina y ocupaban un número de plazas en hoteles importantes o muy bien ubicados, ahora se encuentran disponibles para que los argentinos pueden aprovechar en lugares muy exclusivos. Utilizar el programa Ahora 12 para reservar los lugares, como también los vuelos de cabotaje, puede ser una solución para quienes no buscan salir de Argentina.

hoteles Pexels

Consultar a la agencia ante cualquier duda es la mejor solución. Las agencias de viajes líderes ofrecen una atención omnicanal , teniendo en cuenta que no toda consulta se puede resolver online. La agencia que responda mejor al teléfono o al WhatsApp va a contar con más ventajas a la hora de vender porque el asesoramiento de un especialista es siempre la mejor opción para encontrar precio, descuentos y medios de pago que se acerquen a la necesidad de los consumidores.

Debido a que todas las rutas aéreas que existían ya no están disponibles y en algunos casos ya no se consiguen vuelos directos, se recomienda que el usuario busque asesoramiento para conocer cuál es la mejor parada que debe realizar para llegar a destino.

avion.jpg

Un paquete de viaje, es decir, comprar vuelo y hotel juntos puede presentar descuentos mayores que comprar por separado . También es recomendable llamar directo a un agente de viajes porque hay paquetes con cupos a destinos internacionales que van a estar en oferta. El contacto puede ser una ventaja para adquirirlos.

Viajar fuera de la temporada alta permitirá bajar sensiblemente los precios. Seguramente las mejores oportunidades se encontrarán para agosto, septiembre y octubre de 2022.

VIAJAR_1000.jpg Pexels