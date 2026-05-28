Según el pronóstico oficial, se espera una leve suba de las temperaturas, con marcas térmicas que oscilarán entre los 11 y 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para este viernes.

La niebla da tregua y mejora el clima en el AMBA: cómo estará el tiempo el fin de semana.

Luego de varias jornadas marcadas por la niebla y las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este viernes llegará con una mejora parcial en las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, la inestabilidad y las precipitaciones podrían aparecer en la Patagonia y norte argentino.

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Según el pronóstico oficial, se espera una leve suba de las temperaturas, con marcas térmicas que oscilarán entre los 11 y 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El SMN prevé un día mayormente nublado , aunque sin presencia de neblinas durante la jornada, algo que traerá alivio luego de varios días con bancos de niebla persistentes que complicaron la circulación y afectaron vuelos en distintos puntos de la región.

Según el pronóstico oficial, se espera una leve suba de las temperaturas, con marcas térmicas que oscilarán entre los 11 y 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para este viernes.

Tiempo estable y sin lluvias hacia el fin de semana

A pesar de la mejora temporal, el organismo anticipó que la niebla volvería durante el sábado, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las próximas actualizaciones meteorológicas.

Por ahora, no se esperan precipitaciones para los próximos días en el AMBA, aunque la humedad seguirá elevada y favorecerá el regreso de la niebla durante el fin de semana.

Inestabilidad en la Patagonia y norte

Mientras la cordillera quedará bajo el impacto de precipitaciones persistentes, el escenario será muy distinto en el llano patagónico, donde la lluvia encontrará un freno inesperado. Por eso, aunque el cielo seguirá cargado y la inestabilidad se mantendrá latente, las lluvias sobre ciudades y sectores del llano serán mucho más irregulares, débiles y localizadas.

En el norte del país, por su parte, se prevén lluvias y tormentas localizadas durante el viernes sobre Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; donde los acumulados totales podrían superar los 90 milímetros durante el evento.

En ese contexto, el SMN mantiene alertas amarillas para la región debido a la posibilidad de tormentas localmente intensas, acompañadas por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. Por su parte, las provincias del NOA siguen con nubosidad y lluvias intermitentes.

Las recomendaciones del SMN ante la niebla