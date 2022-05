Hot Sale de Samsung: los descuentos que tenés que conocer

Además, quienes adquieran algunos de esos dos modelos en la tienda online o en una tienda oficial Samsung obtendrán el beneficio adicional de poder entregar su TV Samsung como parte de pago del nuevo equipo, a través del Plan Canje. Y accederán a financiación de hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis. Para los usuarios que residan en el AMBA, la compra también incluirá la instalación de los equipos.

La empresa también brindará descuentos y promociones en la categoría de monitores. De esta forma, durante estos días podrás encontrar el Smart Monitor LS27AM500NLX de 27 " con panel IPS con un 25 % de descuento, quedando en un total de $54,999. Y el Gaming Odyssey G3 LF24G35TFWLXZB de 24″ FHD 144hz, contará con un 20% de descuento, alcanzando un precio final de $49,839.

Si buscas una heladera No Frost, en la página de Samsung podrás encontrar el modelo RT29K577JS8 de 305 litros, de la línea All Around Cooling, con un 10% de descuento y 12 cuotas sin interés y a un precio de $115,199. Además, a través de retailers, encontrarás un 10% de descuento en otros dos modelos, en este caso de la línea Twin Cooling Plus: el RT32K5070S8 de 330 lts a un precio de $125.999 y el RT38K5932SL con compresor Digital Inverter de 337 litros a un precio final de $169.999.