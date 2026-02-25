Mario Grinman, titular de la CAC, sobre la situación económica: "Algunos vamos a quedar por el camino, pero es el precio que hay que pagar"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, advirtió que la caída de consumo está golpeando de lleno a varios rubros.

La CAC se mostró dispuesta a apoyar el modelo económico del Gobierno, pese a reconocer problemas en el sector.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , Mario Grinman, advirtió por la actual situación económica del país y aseguró que algunas empresas "van a quedar por el camino" con este modelo económico , pero que "es el precio que hay pagar" para "normalizar la Argentina".

El titular de la CAC reconoció que los actuales lineamientos macroeconómicos golpeará de lleno en distintos rubros del sector, y que habrá varios cierres de empresas , aunque el número no se pueda precisar. "No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener", dijo Grinman y agregó: "Muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños" .

Por otro lado, el empresario afirmó que "no hay despido de personal" , ya que sus mediciones de altas y bajas de los trabajadores del sector comercial "se mantienen estables".

No obstante, Grinman se mostró alineado con el plan del Gobierno, y aseguró que el empresariado comercial "está dispuesto a apoyar" el cambio de política económica , luego participar el pasado martes en la reunión del Grupo de los Seis con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

En ese sentido, el jerarca explicó que el funcionario del Poder Ejecutivo le comunicó que el actual modelo económico "no apunta a solucionar problemas en sectores determinados", sino que "busca una solución general" . "No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no. Y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestro sector" , subrayó.

"En 2023 había anabólicos, que era el plan platita"

Por otro lado, Grinman señaló que el comercio "no la está pasando bien" por la caída del consumo, pero se distanció de políticas pasadas. "En 2023 había anabólicos, que era el plan platita. Todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar, y ahora todo eso dejó remesones", deslizó.

En esa línea dijo que existe un amesetamiento tras experimentar años "con una inercia en la que el consumo volaba", ya que "la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse". "Hoy eso no sucede, los precios están estables", abundó.

Asimismo, indicó que todavía existe "una carga tributaria muy alta en la Argentina, que no es fácil de bajar, ya que el 80% del gasto público son cuestiones sociales.

El pasado martes, el indicador de consumo de la CAC tuvo una contracción interanual del 0,8% en enero, a partir de una caída en rubros clave como recreación y cultura e indumentaria y calzado. El decrecimiento tuvo lugar pese a un avance desestacionalizado del 0,7% a nivel intermensual frente a diciembre de 2025.