Desapareció un empresario de 55 años en Santa Fe mientras navegaba: qué se sabe









Se trata de Marcelo Boschi, dueño de "De Buena Madera". Se encuentra desaparecido desde las 05:00 de este miércoles, cuando salió a navegar.

Boschi se encuentra desaparecido desde esta mañana.

El empresario Marcelo Boschi, de 55 años, fue reportado desaparecido este martes por la mañana, luego de que encontraran su lancha vacía en el área del riacho correntoso, en la provincia de Santa Fe. El hombre es oriundo de Reconquista, de profesión carpintero y dueño de "De Buena Madera".

Según las primeras reconstrucciones de las autoridades, Boschi salió a navegar desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya alrededor de las 05:00 horas. Llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.

La denuncia de desaparición La preocupación comenzó cuando las autoridades encontraron un casco Tracker Cargo de 6,40 metros con motor Yamaha de 115 hp y el nombre “De buena Madera” a 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. La lancha fue encontrada sin ocupantes.

Empresario desaparecido santa fe Cortesía: Reconquista Hoy A esto se sumó el relato de la familia, que afirmó que Boschi dejó de contestar llamadas y mensajes. Desde entonces, autoridades, conocidos y familiares se coordinaron para exigir acciones de búsqueda urgentes, según consignó el medio Rosario3.

Los pescadores de la zona declararon que llegaron a intercambiar algunas palabras con el empresario antes de la denuncia de desaparición. Sin embargo, luego detallaron que solo divisaron la lancha a la deriva.