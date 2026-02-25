La minera de oro Newmont invertirá u$s800 millones para ampliar sus operaciones en Cerro Negro

La compañía anunció el reinicio del proyecto Cerro Negro Expansión 1 en Santa Cruz. El plan prevé más de 30 obras, aumento de producción desde 2028 y la creación de 270 nuevos puestos de trabajo.

Newmont anunció una inversión de u$s800 millones para ampliar Cerro Negro y extender la vida útil del yacimiento más allá de 2035.

La minera estadounidense Newmont anunció una inversión estratégica de aproximadamente u$s800 millones para reanudar y ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1) , en la provincia de Santa Cruz. El objetivo es extender la vida útil de la mina de oro más allá de 2035 y sostener los niveles de actividad en uno de los principales complejos auríferos del país.

El desembolso se ejecutará durante los próximos seis años e incluirá más de 30 obras tanto en superficie como en interior de mina. Según informó la compañía, el proyecto permitirá incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028 y evitar una caída progresiva en la actividad que se produciría si la expansión no avanzara.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa, la expansión apunta a consolidar la operación de Cerro Negro en el mediano y largo plazo. La iniciativa contempla la continuidad de los actuales puestos de trabajo y la generación de 270 nuevas posiciones durante la etapa de ejecución.

La compañía indicó que buscará maximizar la contratación de mano de obra local y la participación de empresas santacruceñas en la cadena de valor vinculada al proyecto.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó el anuncio como una señal de confianza en la provincia. “Esta inversión de u$s800 millones es una señal concreta de confianza en Santa Cruz. Extender la vida útil de Cerro Negro más allá de 2035 significa garantizar empleo, previsibilidad y planificación para nuestras comunidades”, afirmó.

Desde la operación local, Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro, sostuvo que el yacimiento “tiene un potencial geológico extraordinario” y que el reinicio del proyecto marca “una nueva etapa de expansión” enfocada en seguridad, disciplina operativa y cumplimiento de metas productivas.

Desarrollo de capacidades y empleo local

María Eugenia Sampalione, directora país de Newmont, señaló que la iniciativa no solo implica inversión en infraestructura minera, sino también en capital humano. Según expresó, CNE1 apunta al desarrollo gradual de capacidades para ampliar oportunidades y acompañar el futuro de las comunidades vinculadas a la actividad.

Cerro Negro es uno de los principales complejos auríferos de la Argentina. La operación registra exportaciones que oscilan entre u$s400 millones y u$s600 millones anuales, lo que la ubica entre las mayores generadoras de divisas del sector minero.

En términos de empleo, la mina ocupa de manera directa a más de 1.400 personas y genera alrededor de 4.800 puestos de trabajo indirectos a través de contratistas y proveedores.

La inversión anunciada se enmarca en un contexto de búsqueda de sostenimiento productivo y previsibilidad operativa, con el foco puesto en garantizar la continuidad de la actividad más allá de 2035.

Perfil global de la compañía

A nivel internacional, Newmont es la mayor productora de oro del mundo. Además del metal precioso, la compañía produce cobre, plata, zinc y plomo.

Es la única minera aurífera que integra el índice S&P 500 y desarrolla operaciones en América del Norte, América Latina, Australia, África y Papua Nueva Guinea.

Con el anuncio del proyecto Cerro Negro Expansión 1, la firma ratifica su presencia en la Argentina y proyecta una nueva etapa de desarrollo en Santa Cruz, con una inversión de u$s800 millones que se desplegará a lo largo de seis años y que apunta a sostener producción, empleo y exportaciones en uno de los principales polos mineros del país.