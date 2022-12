Atrasa: un cura español atribuyó la homosexualidad a la "falta de amor paterno"

Esa no fue su única declaración ya que continuó diciendo que los homosexuales "nacen con una sensibilidad especial" y son personas "más necesitadas de afecto, de besos, de abrazos, de juegos, de contacto físico con su padre".

Luego agregó que "un hombre o mujer, da igual, que siente atracción por personas del mismo sexo siente eso, en muchos casos, por una carencia no satisfecha en los primeros días o meses de su vida".

Según la explicación de Biezman, la persona homosexual no recibió el amor que necesitaba de parte de sus padres cuando era pequeña: "El padre no se lo ha dado o no le ha dado lo suficiente. No por maldad, no por negligencia, lo que pasa es que ese niño necesitaba más amor. Ese agujero queda ahí y acaba saliendo", dijo. También sostuvo que a raíz de esa carencia se provoca una “confusión”.

Finalmente, aseguró la homosexualidad puede cambiarse: "El amor sano de un amigo, el cariño, la cercanía, el abrazo casto de un amigo sería de una gran ayuda. Si él quiere, con un poco de esfuerzo y con ayuda, puede cambiar su situación", concluyó.