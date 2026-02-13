Cuánto necesita una familia tipo para irse de viaje en Carnaval

Para viajar a destinos nacionales una familia necesitará $1.265.013. El cálculo incluye únicamente transporte en micro y alojamiento.

Una familia tipo deberá disponer de $1.265.013 en promedio para viajar durante este fin de semana largo de Carnaval a destinos nacionales. El monto representa el 74% del salario medio medido por RIPTE y confirma que, pese a la suba nominal de precios, el poder adquisitivo turístico se mantuvo prácticamente sin cambios frente al año pasado.

El dato se desprende de un informe del Instituto de Economía de UADE (INECO) que tomó como referencia el feriado del 14 al 17 de febrero. El cálculo incluye únicamente transporte en micro y alojamiento, sin contemplar gastos en comidas, recreación o compras, que pueden variar según el perfil de consumo.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el salario promedio (RIPTE) de enero de 2026 se ubicó en $1.696.751, frente a los $1.234.658 registrados en igual mes de 2025. Esa mejora nominal permitió compensar el encarecimiento de los paquetes turísticos.

En el detalle por destino, la dispersión de precios es significativa. Mientras que viajar a Rosario implica un desembolso estimado en $675.246, equivalente a 0,40 salarios promedio, una escapada a San Carlos de Bariloche demanda $2.378.379, es decir, 1,39 salarios. La diferencia es de tres veces y media entre el destino más caro y uno de los más accesibles del relevamiento.

Otros destinos con costos elevados son Puerto Iguazú ($1.822.842) y Puerto Madryn ($1.776.360), ambos por encima de un salario promedio. En la franja intermedia aparecen Mar del Plata ($1.259.033), Colón ($1.263.500) y San Miguel de Tucumán ($1.274.188), todos en torno a los 0,74/0,75 salarios.

Entre los destinos que mejoraron su accesibilidad relativa frente a 2025 se destacan Salta capital, Puerto Madryn, Puerto Iguazú y San Miguel de Tucumán. En contraste, San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Mar de las Pampas mostraron los mayores incrementos en términos relativos.

El alojamiento, un factor determinante en el precio

El informe subraya que el costo del transporte presenta poca dispersión entre ciudades, por lo que las diferencias se explican principalmente por el valor del alojamiento. Esa dinámica refuerza la brecha entre destinos tradicionales de alta demanda y plazas alternativas.

El estudio concluye que la capacidad de las familias para financiar una escapada durante Carnaval se mantuvo estable respecto del año anterior. Si bien se espera que este fin de semana largo haya bastante movimiento a nivel nacional, las familias lo harán fijándose más en los precios que años anteriores.