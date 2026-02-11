El destino perfecto de Argentina para unas vacaciones llenas de romance en la naturaleza + Seguir en









Para quienes tengan descanso en febrero y quieran combinarlo con el día de los enamorados, este rincón es el sitio ideal para llevar a cabo ambos planes.

Este sitio es ideal para visitar con pareja, debido a la gran cantidad de actividades que ofrece. KAYAK

Muchos salen de vacaciones durante el mes de febrero, el cual el día 14 trae consigo una celebración más que importante para las parejas: es el Día de los Enamorados. Por esto, es normal que el turismo busque compaginar sus descansos en otros puntos del país con esta fecha tan particular, y se elijan destinos acordes al festejo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre ellos, hay uno que destaca por las actividades que brinda para San Valentín, así como un sinfín de propuestas que pueden ser aprovechadas durante los días restantes de estadía. También, cuenta con conexiones hacia otros sitios muy populares, permitiendo una planificación que no dejará inconforme a ninguno.

Municipalidad de Villa La Angostura Este lugar es una gran alternativa para poder disfrutar de muchas actividades románticas. Municipalidad de Villa La Angostura Dónde se ubica Villa La Angostura Villa La Angostura se encuentra en el departamento Los Lagos, al sur de la provincia de Neuquén. Esta aldea de montaña está inmersa en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeada de una naturaleza exuberante que garantiza la exclusividad.

La localidad se sitúa a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche y funciona como el portal de entrada al famoso Camino de los Siete Lagos. Su ubicación estratégica sobre la margen noroeste del lago Nahuel Huapi permite vistas panorámicas inigualables de la cordillera de los Andes.

Qué se puede hacer en Villa La Angostura El paseo romántico por excelencia es la navegación hacia el Bosque de Arrayanes, un ícono del turismo mundial ubicado en la península de Quetrihué. Caminar de la mano por el sendero entablonado, rodeados de árboles color canela únicos en el planeta, crea una atmósfera mágica difícil de replicar en otro sitio.

Las parejas pueden disfrutar de las playas de los lagos Correntoso y Espejo, ideales para un picnic privado frente al agua turquesa y el silencio del bosque. En invierno, el Cerro Bayo ofrece esquí boutique con vistas al lago, mientras que la avenida principal invita a degustar chocolates artesanales y cenas a la luz de las velas. Para quienes buscan relax, la oferta de bienestar incluye spas de lujo con piscinas climatizadas que miran directamente hacia las montañas nevadas. El circuito de la cascada Inacayal y el mirador Belvedere son opciones perfectas para compartir mates y atardeceres soñados desde las alturas de la villa. Embed - Villa La Angostura, todo lo que podes hacer cerca de la ciudad - Vivamos La Patagonia Cómo ir hasta Villa La Angostura El acceso terrestre principal es a través de la Ruta Nacional 40, que se encuentra totalmente asfaltada y regala paisajes de ensueño en cada curva del recorrido. También se puede llegar en ómnibus de larga distancia que conectan la terminal local con diversos puntos del país durante todo el año. Quienes optan por la vía aérea deben arribar al Aeropuerto Internacional de Bariloche, el nodo central del turismo en la región patagónica. Desde allí, se puede alquilar un vehículo o contratar transfers privados para recorrer los 80 kilómetros restantes bordeando el lago Nahuel Huapi hasta llegar al destino final.

Temas Turismo