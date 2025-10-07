Video: un helicóptero médico perdió el control y se estrelló en una autopista de California







El siniestro ocurrió en la noche del lunes, a bordo iban tres personas, que se encuentran en estado crítico.

Un helicóptero perdió el control y se estrelló en la ciudad de Sacramento, California.

En la noche del lunes, un helicóptero médico perdió el control y se estrelló en el estado de California, EEUU. Tres personas iban a bordo y resultaron gravemente heridas. El siniestro ocurrió poco después de las 19 hs y obligó a cerrar por completo los carriles en dirección este mientras los equipos de emergencia trabajaba en el lugar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento, explicó que el helicóptero sufrió una “emergencia en el aire” antes de precipitarse sobre el centro de la autopista. “La gente informó que básicamente vio al helicóptero descender rápidamente. Así que todo el tráfico se desaceleró”, relató.

Helicóptero se estrella en California

Según información de rastreo de vuelos, la aeronave había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California. A bordo iban un piloto, una enfermera y un paramédico, todos trasladados a un hospital local en estado crítico. Las autoridades confirmaron que no había pacientes y que ningún vehículo de la autopista de la ciudad de Sacramento resultó afectado.

Un rescate milagroso Una de las víctimas quedó atrapada bajo la aeronave y fue rescatada gracias a la intervención de bomberos y automovilistas. “Se necesitó toda la fuerza de aproximadamente 15 personas para mover esa aeronave lo suficiente como para sacarla”, detalló Sylvia.

helicoptero-sacramento-portada El helicóptero había completado un traslado médico y se dirigía de regreso a su base cuando ocurrió la emergencia. La concejal Lisa Kaplan, que acompañaba a las fuerzas de seguridad, señaló: “Es realmente conmovedor y aleccionador. Te hace estar agradecido por cada día y por nuestros agentes y pilotos médicos”. Medidas de prevención en la ciudad La Patrulla de Carreteras de California y los bomberos de Sacramento informaron que la autopista permanecerá cerrada por tiempo indefinido. Hasta el momento, no se conocen las causas del accidente y se solicita a los conductores que tomen rutas alternativas para permitir el trabajo seguro de los equipos de emergencia.

Temas California

accidente