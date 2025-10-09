Grave accidente en la Panamericana: un auto quedó incrustado debajo de un camión







El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas mientras los bomberos trabajaban para rescatar a las víctimas, que se encuentran en estado crítico.

Bomberos voluntarios de Escobar trabajaron más de una hora para rescatar a los dos ocupantes del auto que quedó incrustado debajo del camión sobre la Panamericana. El Día de Escobar

Un grave accidente de tránsito conmocionó este jueves a la zona norte del conurbano, cuando un automóvil terminó incrustado debajo de un camión detenido en la banquina de la autopista Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El siniestro ocurrió alrededor de las 13, a la altura del kilómetro 45 del ramal Campana, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires, entre las localidades de Ingeniero Maschwitz y Escobar.

El vehículo involucrado, un Fiat Mobi, chocó violentamente contra un camión marca Scania T113 que, por razones aún desconocidas, había quedado estacionado en la banquina. Según las primeras versiones, el conductor del camión habría tenido problemas mecánicos, lo que lo obligó a detenerse en ese sector de la autopista.

A raíz del impacto, el automóvil quedó completamente debajo de la estructura del acoplado del camión, dejando a sus dos ocupantes atrapados en el interior del vehículo. Los heridos fueron identificados como Ricardo Molina, de aproximadamente 80 años, quien viajaba como conductor, y su acompañante, Estela Salinas, de la misma edad. Ambos resultaron con heridas de gravedad, y sus vidas corren serio peligro.

Rescate dramático y operativo en la autopista Bomberos voluntarios de Escobar fueron los primeros en llegar al lugar, desplegando un operativo de rescate con herramientas hidráulicas para cortar el vehículo y liberar a las víctimas. A su vez, personal médico del SAME estaba en el sitio, esperando para trasladar a los heridos al hospital Erill. El rescate fue un proceso largo y complejo, que demandó más de una hora de trabajo.

En la zona, se montó un gran operativo de emergencia, con la colaboración de Defensa Civil, Policía Municipal, y patrulleros de la Policía Bonaerense. Las autoridades informaron que el tránsito se vio severamente afectado, generando largas filas en ambos sentidos de la autopista debido a la congestión provocada por el accidente.

Por su parte, la Policía inició una investigación para esclarecer las causas del choque. Según publicó El Día de Escobar, fuentes judiciales indicaron que se abrió un sumario por "lesiones culposas", que quedó a cargo de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana. A pesar de la tensión en el lugar, aún no se ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud de los heridos, aunque se reportó que ambos se encuentran en estado crítico. Mientras tanto, las autoridades de tránsito solicitaron a los conductores que eviten la zona debido a las demoras y la complejidad del operativo, que aún continuaba en el momento de la redacción de esta nota. Se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre lo ocurrido y las circunstancias que llevaron a este trágico accidente.

