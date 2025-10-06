La salud de Thiago Medina: salió de terapia intensiva y volvió a ver a sus hijas tras el grave accidente







El joven de 22 años, muestra una notable mejoría luego de su grave accidente; Daniela Celis reveló detalles del reencuentro con Aimé y Laia, sus hijas.

Thiago Medina vio a sus hijas por primera vez tras el grave accidente que sufrió en Moreno. Instagram: @thi4go_km

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, volvió a ver a sus hijas luego del accidente que sufrió hace tres semanas en Moreno, mientras se recupera de graves lesiones tras el choque en moto. Su expareja, Daniela Celis, confirmó que el joven de 22 años muestra progresos, permanece en sala de cuidados intermedios y recibe el acompañamiento constante de su familia.

Tras varias operaciones, incluyendo la reconstrucción de su parrilla costal, Thiago superó un problema pulmonar que le impedía oxigenarse de manera autónoma. Celis destacó la fuerza del joven y la labor de los profesionales del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, señalando que el apoyo familiar y la fe de quienes lo acompañan fueron fundamentales en su recuperación.

Thiago se reencontró con sus hijas, Aimé y Laia Según informó "Pestañela", Thiago pudo ver a sus hijas el fin de semana a través de videollamada, un momento que llenó de emoción a la familia. La mediática compartió en redes la alegría del instante y expresó: "Para todos los que me están preguntando, él vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también ellas estaban muy muy felices. Cada vez que agarran el teléfono dicen ‘Papá, papá, papá’. La felicidad es total”. La presencia de Aimé y Laia se convirtió en un motor para la recuperación de Thiago.

thiago medina (2) El exGran Hermano superó tres cirugías y ya no requiere asistencia respiratoria ni sondas.

Desde el accidente, Daniela y su familia, junto a allegados como Camila Deniz, realizaron vigilias en el hospital y emprendieron una caminata hacia la Basílica de Luján. Estas acciones reflejan la movilización emocional y la esperanza que acompañan a Thiago en su proceso de recuperación.

El progreso de la salud de Thiago Medina tras el accidente El conductor del parte médico, Ángel De Brito, replicó la declaración de Dora Agüero, directora ejecutiva del hospital, quien detalló que Medina superó tres cirugías, dejó atrás la asistencia respiratoria mecánica y las sondas, y continúa recuperándose en habitación general. Desde el 12 de septiembre, atravesó un coma farmacológico, politraumatismos graves y transfusiones para estabilizar su estado.



3 operaciónes. Respira solo. Está en sala comun.



05/10/25



_En Moreno_



*Avanza la recuperación de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva y continúa sus cuidados en piso de internación*



Medina sufrió fracturas de costillas, colapso pulmonar y lesiones en hígado, páncreas y bazo, lo que requirió extracción de órganos y colocación de prótesis. El equipo médico realizó ateneos interdisciplinarios para tomar decisiones de urgencia y garantizar la supervivencia del joven, logrando que hoy pueda empezar a reconectar con su vida y sus hijas.