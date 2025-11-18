Incendios en la Patagonia: alerta por focos en Epuyén, El Bolsón y otros puntos







Hace apenas unos días, las autoridades de Chubut y Río Negro habían declarado el estado de emergencia para prevenir la propagación de incendios.

Alerta por focos de incendio en Epuyén, El Bolsón y otros puntos.

Tras una jornada de vientos extremos que afectaron a toda la Patagonia, se registraron varios focos de incendio en varios puntos de la región. Entre Las zonas más afectadas por el avance de las llamas se encuentran las localidades de Epuyén y El Bolsón.

Hace apenas unos días, las autoridades de Chubut y Río Negro habían declarado el estado de emergencia para prevenir la propagación de incendios. Durante la jornada del lunes el municipio de Epuyén alertó a la comunidad por un foco de incendio activo en el paraje El Pedregoso.

El fuego, que surgió en la ladera del cerro Pirque, cerca de la cascada Las Pataguas, presentó características de incendio de interfase y una columna de humo visible que aún mantiene en alerta a los brigadistas que trabajan en la zona. Los especialistas estiman que la presencia de los vientos intensos que marcaron la jornada favorecieron el desarrollo del incendio.

EPUYEN-INCENDIO-2 Las autoridades de la localidad solicitaron a la población no acercarse al área afectada y mantener despejadas las vías de acceso. “Es fundamental mantener las vías despejadas para que bomberos, brigadistas y equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura y eficiente”, señalaron en un comunicado.

Las brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el ICE Parque Nacional Lago Puelo y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de bomberos de Epuyén y El Hoyo, coordinaron los esfuerzos a lo largo de una extensa jornada.

El incendio en El Bolsón El primer incendio en la localidad se reportó cerca de las 14.30 cuando se detectó una columna de humo en el kilómetro 1922 de la Ruta 40 Norte de El Bolsón. EL-PEDREGOSO El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón confirmó que se trataba de un incendio interfase e implementó inmediatamente un protocolo que incluyó 5 móviles que se dirigieron al lugar, además de la colaboración de los Bomberos Voluntarios y el pedido de apoyo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En el operativo trabajan además Seguridad Vial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y la Unidad de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de El Bolsón, con el objetivo de asegurar las tareas de los brigadistas y evitar que las condiciones climáticas compliquen el trabajo. El foco de mayor complejidad se detectó alrededor de las 16.30 en inmediaciones del complejo de cabañas Kritz y de una vivienda familiar. Un parte oficial emitido durante la noche confirmó que el incendio seguía activo, con al menos 60 hectáreas afectadas entre matorrales, pastizales, bosques implantados y nativos. Entre los puntos comprometidos en la región andina también figuran, Laguna de Ruiz y Mallín Ahogado, donde se reportaron otros incendios menores, todos contenidos Los focos registrados en la Patagonia Ruta 40 km 1922 – El Bolsón (Norte): i ncendio de interfase detectado a las 14:30 . Contenido, pero con personal que continúa monitoreando.

ncendio de interfase detectado a las . Contenido, pero con personal que continúa monitoreando. Epuyén – Zona del Pedregoso (Cerro Pirque): reportado a las 17:00 . Columna visible y avance sobre la ladera. En combate activo.

reportado a las . Columna visible y avance sobre la ladera. En combate activo. Laguna de Ruiz – Cuesta del Ternero (Mallín Ahogado): avisado por vecinos. Operan 3 móviles y 10 combatientes . Se encuentra contenido.

avisado por vecinos. Operan y . Se encuentra contenido. Camino al Perito Moreno – Mallín Ahogado: principio de incendio en una zona de cantera. Fue sofocado a tiempo.