Alerta roja en la Patagonia por vientos extremos: ráfagas de hasta 150 km/h obligan a cerrar escuelas y aeropuertos







Cierre de escuelas, suspensión de vuelos y restricción de la circulación por los vientos huracanados que golpean el sur del país, con ráfagas que superan los 140 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de todos los niveles en distintas provincias por vientos y lluvias. ADNSUR

Un fuerte temporal de viento afecta este lunes a la Patagonia y obliga a cerrar escuelas, suspender vuelos y limitar la circulación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de todos los niveles, incluida una roja para el sudeste de Chubut, donde se esperan ráfagas de hasta 150 km/h y piden que la población no salga de sus casas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el SMN, el sudeste de Chubut es la zona más comprometida, con ráfagas que podrían superar los 145 km/h cerca del mediodía. La situación es considerada altamente riesgosa.

alerta patagonia temporal Vientos extremos generan suspensión de actividades y complican la circulación en el sur del país. ADNSUR “Estamos en alerta roja. Se esperan ráfagas de 145 km/h cerca del mediodía y la intensidad disminuiría a la tarde hacia los 110 o 120 km/h. El principal cuidado es no salir de los hogares, salvo por razones estrictamente necesarias. Evitar por todo precepto la circulación innecesaria”, explicó Miguel Gómez, secretario de Control Urbano en Comodoro Rivadavia, en diálogo con TN.

La ciudad ya activó restricciones específicas: las escuelas permanecen cerradas, los vuelos fueron suspendidos y se limitó la actividad comercial. Gómez señaló además que existe un área denominada El Infiernillo, donde se forma un “túnel de viento” que históricamente genera complicaciones en el transporte, por lo que se reforzaron las medidas preventivas.

Avisos oficiales y alcance nacional El SMN detalló que el centro de baja presión que atraviesa el Pasaje de Drake intensificará los vientos del sector oeste a lo largo del día. En el sur de Chubut la alerta es roja, con velocidades sostenidas de entre 60 y 90 km/h y ráfagas superiores a 140 km/h. En el resto de Chubut y la totalidad de Santa Cruz rige una alerta naranja por ráfagas que podrían superar los 130 km/h.

Además, hay alerta amarilla por vientos intensos para el sur de Buenos Aires, sur de La Pampa, sectores de Neuquén y Río Negro, la costa de Chubut, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas de 75 a 90 km/h. Cuáles son las provincias y localidades bajo alerta por vientos alerta meteo Las ráfagas afectan rutas, servicios y actividades en varias provincias del sur. SMN Estas son las provincias y localidades que se encuentran bajo alerta en cada categoría: Alerta roja Chubut: meseta de Río Senguer, Escalante, Sarmiento y sudoeste de Florentino Ameghino. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h y ráfagas que pueden superar los 140 a 150 km/h, especialmente cerca del mediodía en el sur de Chubut. Alerta naranja Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Mártires, Telsen, Paso de Indios, Gaiman, meseta de Biedma, meseta de Florentino Ameghino y meseta de Rawson.

Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Mártires, Telsen, Paso de Indios, Gaiman, meseta de Biedma, meseta de Florentino Ameghino y meseta de Rawson. Santa Cruz: toda la provincia. En estas zonas se prevén ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h. Alerta amarilla Buenos Aires: costa y centro de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y Patagones.

costa y centro de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y Patagones. La Pampa: Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.

Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel. Neuquén: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Huiliches, Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos.

Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Huiliches, Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos. Río Negro: toda la provincia.

toda la provincia. Chubut: costa de Biedma, costa de Florentino Ameghino y costa de Rawson.

costa de Biedma, costa de Florentino Ameghino y costa de Rawson. Tierra del Fuego: toda la provincia.

toda la provincia. Islas Malvinas. Vientos del sector oeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar entre 75 y 90 km/h. Cuáles son las provincias y localidades bajo alerta por lluvias alerta METEO (2) Estas son las zonas bajo alerta por lluvias. SMN Estas son las provincias y localidades que se encuentran bajo alerta en cada categoría: Alerta amarilla Chubut: cordillera de Río Senguer.

cordillera de Río Senguer. Santa Cruz: cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, cordillera de Güer Aike y cordillera de Lago Argentino.

cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, cordillera de Güer Aike y cordillera de Lago Argentino. Tierra del Fuego: toda la provincia.

toda la provincia. Islas Malvinas.