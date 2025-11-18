Vacas sueltas y ruta colapsada: un accidente ganadero sacudió a Córdoba







El hecho ocurrió luego de un triple choque provocado por una presunta falla en los frenos de un camión cuando descendía hacia la ciudad.

Así quedó la camioneta tras el impacto Foto: Infobae

Una escena insólita sorprendió a vecinos y automovilistas en la provincia de Córdoba, donde un camión que transportaba 23 vacas volcó sobre la Ruta 38 y dejó al ganado suelto en plena vía pública. El hecho ocurrió este lunes en la zona de La Falda, luego de un triple choque provocado por una presunta falla en los frenos del vehículo cuando descendía hacia la ciudad.

De acuerdo con el diario La Voz, el camión, que viajaba desde La Rioja con destino a Santa Fe, perdió el control, impactó contra un colectivo interurbano y una camioneta, y terminó volcado sobre la traza. El vehículo de gran porte quedó completamente destruido, aunque no se registraron heridos. Las vacas escaparon de la jaula y quedaron dispersas por la ruta y las calles cercanas, generando preocupación entre los residentes.

Vacas sueltas y ruta colapsada: un accidente ganadero sacudió a Córdoba Personal policial y de tránsito trabajó para despejar la calzada y contener a los animales, que posteriormente fueron trasladados al patio de un hotel para su resguardo.

Las imágenes grabadas por vecinos mostraron a las vacas corriendo desorientadas mientras intentaban ser guiadas a un sitio seguro.

vacas Las imágenes grabadas por vecinos mostraron a las vacas corriendo desorientadas mientras intentaban ser guiadas a un sitio seguro. Un episodio similar se vivió semanas atrás en el puente Rosario-Victoria, donde un choque entre un camión con 33 vacunos y un automóvil terminó con parte del ganado suelto y un corte total del tránsito durante 10 horas. En ese siniestro, una adolescente de 17 años resultó herida tras ser embestida por un toro cuando bajó de su vehículo para asistir a los accidentados. La joven fue atendida en el Heca con politraumatismos, aunque su vida no corrió peligro.

El camionero involucrado en ese hecho fue hallado inconsciente y otras personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. El operativo obligó a desviar el tránsito hacia avenida Rondeau mientras baquianos a caballo intentaban arrear a los animales dispersos. Decenas de vehículos quedaron varados durante horas y varios viajeros denunciaron la falta de información por parte de las autoridades. Ambos casos reavivan la preocupación por los riesgos que implican los siniestros viales con transporte de ganado, especialmente en rutas con alto tránsito y pendientes pronunciadas.

