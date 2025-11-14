Alerta roja en la Patagonia: prohibición total de fuego y multas millonarias







Lo decretaron los gobernadores de Chubut y Río Negro tras ser el invierno más seco en 14 años. Se suman a la provincia de Neuquén.

Emergencia ígnea en la Patagonia.

Tras el inicio de la temporada de verano 2026 y la gran amenaza de incendios forestales, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck alertaron una temporada de muy alto riesgo y declararon el Estado de Emergencia Ígnea. Con esta decisión, se suman a la provincia de Neuquén que ya lo había hecho.

El gobierno de Chubut declaró este viernes el Estado de Emergencia Ígnea en todas las provincias de la Patagonia hasta el 30 de abril de 2026. La medida fue firmada por el gobernador Ignacio Torres.

Este acto tiene como objetivo fundamental dar una respuesta inmediata ante posibles incendios forestales durante la temporada alta y garantizar acciones de prevención y restauración de áreas que resulten afectadas. Esto, también es en respuesta ante la muerte de un hombre en El Bolsón (Río Negro) por causas naturales, la suma del invierno más seco en los últimos 14 años y los casos incontables de todos los incendios.

"A los factores físicos favorables a la ocurrencia y propagación del fuego, tales como rayos, fuertes vientos, altas temperaturas, escasa precipitación, topografía y vegetación en condiciones de arder, se suma la creciente presencia humana de la población local y visitantes, que aumenta de manera considerable el riesgo de incendios de vegetación", expresó el decreto del gobierno rionegrino Alberto Weretilneck.

Entre el 30 de enero de este año y el 9 de febrero, en El Bolsón el fuego arrasó con 191 viviendas (144 destruidas por completo y 47 parcialmente), casi 3.600 hectáreas de bosque y la vida de Don Ángel Reyes, un poblador de 87 años que se quedó a resistir en su casa. Debido a esto, ahora prohíben por un año "la generación de cualquier tipo de fuego al aire libre y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios en las tierras públicas" y "en todos aquellos espacios que no estén específicamente habilitados".

Por otro lado, en Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos recordó que en la provincia está vigente el decreto de emergencia ígnea y que está prohibido hacer fuego en lugares no autorizados. Este año, el incendio forestal en el Parque Nacional Lanín consumió 22.100 hectáreas y demoraron tres meses en controlarlo. Multas millonarias en caso de prender fuego en la Patagonia Las tres provincias mencionadas dieron "inicio inmediato a las acciones legales de carácter penal y patrimonial por daños y perjuicios contra los autores, causantes y/o responsables de los fuegos, con el objeto de obtener el resarcimiento de los gastos en que deba incurrir el Estado Provincial para su combate y extinción". En el caso de Río Negro, las multas tienen un mínimo de cien (100) a un máximo de cien mil (100.000) litros de gasoil ultra diésel YPF, incrementando su monto de acuerdo al riesgo que dispone. Es decir, 100 mil litros tendrían un costo superior a los $160 millones. Desde Chubut, además exigen extremar los controles y la vigilancia a concesionarios turísticos, complejos hoteleros, campings y clubes.