Incidentes en el banderazo por el Indio Solari en el Obelisco: hay al menos 14 detenidos

La tensión inició por un operativo para desmontar los puestos de venta callejera. Se registraron tres heridos leves, entre ellos dos agentes de la Policía de la Ciudad.

Un desafortunado momento se vivió en la noche del sábado en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, donde efectivos de la Policía de la Ciudad tomaron medidas para evitar que continúe el banderazo convocado por fanáticos del Indio Solari. El hecho ocurre en la previa al velatorio de artista , fechada para el 7 de junio en Avellaneda.

En la convocatoria en Plaza de Mayo del viernes ya había existido un intento por evitar la reunión de simpatizantes del Indio Solari , aunque los propios efectivos policiales decidieron replegarse tras minutos de confrontar a los asistentes. Esta vez agentes de la Policía de la Ciudad comenzaron a requisar a los fanáticos y quitarles las bebidas alcohólicas, mientras se desplegaban para desmontar a los puestos de ventas callejeras , tanto de alimentos como de merchandising.

El accionar policial provocó forcejeos, corridas y detenciones de al menos 17 personas . Asimismo, hubo tres heridos, entre los que se encuentran dos efectivos, producto del lanzamiento de pedradas y botellas por parte de los asistentes que se negaban a retirarse. Por la noche, la zona quedó despejada, aunque llegaron a haber 300 fanáticos en el Obelisco.

El operativo de seguridad por el velatorio del Indio Solari en Avellaneda

El velatorio de Carlos “Indio” Solari tendrá este domingo un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Parque Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda, donde se espera una convocatoria masiva de fanáticos para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La ceremonia comenzará a las 11 horas del 7 de junio en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en avenida Bartolomé Mitre 5000, dentro del predio del Parque Domínico. Según informaron desde el gobierno bonaerense y el municipio, el dispositivo contará con más de 1.500 agentes, además de personal de salud, Defensa Civil, Bomberos, agentes de tránsito y postas sanitarias.

parque dominico @indiosolarioficial

Desde el sábado, cientos de seguidores comenzaron a acercarse a la zona para participar de la despedida. Por ese motivo, parte del operativo ya fue desplegado con anticipación, con efectivos apostados en los alrededores del predio y en los principales puntos de acceso.

El ingreso peatonal al predio se realizará a través de un corredor habilitado desde avenida Bartolomé Mitre y San Lorenzo hacia Darwin. En tanto, la fila para acceder al Polideportivo José María Gatica se organizará desde la intersección de Mitre y Otero, de acuerdo con lo informado por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Las autoridades recomendaron a quienes asistan que respeten los corredores de circulación, las vallas y las indicaciones del personal de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos. También pidieron concurrir con tiempo para facilitar un ingreso ordenado.

El operativo incluirá efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado, agentes municipales de tránsito y equipos de emergencia.