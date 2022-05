Violento robo: arrastraron y golpearon a una joven en Merlo

WhatsApp Video 2022-05-03 at 10.28.06 AM.mp4

La víctima de 18 años, llamada Estefanía, llevaba a su primo de 7 al colegio cuando fue abordada por el delincuente que, si bien no se sabe su identidad, aseguran que tiene entre 30 y 40 años. Gracias a la intervención de una amiga, la joven logró conservar todos sus objetos de valor. "En ese momento lo único que quería era estar en mi casa y tranquila. No me llegó a sacar nada porque me resistí, traté de alejarlo", expresó.