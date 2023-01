Instagram lanzó "Modo silencioso", la función más esperada por quienes se distraen fácil

Los adolescentes manifestaron que algunas veces necesitan tomarse un tiempo para ellos mismos y que podrían estar buscando otras maneras de concentrarse por las noches, cuando estudian o están en la escuela.

Instagram - Silenciar Palabras y Hashtags.png Instagram

Cualquiera puede utilizar el "Modo silencioso", pero Instagram busca aminar especialmente a los adolescentes a que lo activen cuando pasen una cantidad específica de tiempo en la aplicación a altas horas de la noche.

Esta nueva herramienta estará disponible para todos los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Instagram - Ocultar Contenido.png Instagram

Instagram: nuevas actualizaciones

Los usuarios ahora van a poder ocultar en Explorar varios contenidos que no le interesen. Además, cuando se seleccione la opción "No me interesa" en una publicación vista en Explorar, la aplicación intentará evitar mostrar este tipo de contenido en el futuro en otros lugares donde se hacen recomendaciones, como Reels, Buscar y más.

Además, aunque ya se puede ocultar comentarios y mensajes que contengan palabras específicas, se va a ampliar esta función para que se aplique a las publicaciones recomendadas. Añadir una palabra o una lista de palabras, emojis o hashtags que el usuario no quiera ver y la app dejará de recomendarte ese contenido. Se puede acceder a esta opción en la sección “Palabras ocultas” de la Configuración de Privacidad.

Por otro lado, Instagram agregó la posibilidad de que los padres vean la configuración de Instagram de sus hijos, incluidos los ajustes de privacidad y de la cuenta. Si el adolescente actualiza una configuración, los padres recibirán una notificación para que puedan hablar con sus hijos sobre el cambio. Los padres también pueden ver las cuentas que sus hijos han bloqueado.