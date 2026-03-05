Investigan un paquete sospechoso frente al Congreso

El elemento fue hallado durante una verificación de rutina. El hecho encendió las alamras de las autoridades en plento conflicto en Medio Oriente.

Un operativo de seguridad se desplegó frente al Congreso luego de que efectivos de la Policía Federal detectaran un paquete sospechoso en la vía pública, sobre la calle Combate de los Pozos , en la parte trasera del edificio legislativo . Las alarmas se encendieron teniendo en cuenta el contexto global y el conflicto en Medio Oriente .

La alerta se activó durante una verificación de rutina realizada por personal policial en las inmediaciones del parlamento, lo que llevó a aplicar el protocolo correspondiente ante este tipo de situaciones.

Como medida preventiva, las autoridades interrumpieron momentáneamente la circulación en el sector mientras se realizaban las inspecciones.

El objeto fue hallado en la vereda ubicada frente al Congreso , cerca del acceso a un gimnasio situado en Combate de los Pozos 53 y a pocos metros de una cabina de gas, lo que incrementó la preocupación inicial.

Ante esa situación, intervino personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal , que realizó la inspección del elemento sospechoso.

La policía debió interrumpir la circulación en la zona.

Tras el análisis correspondiente, los especialistas determinaron que se trataba de una mochila vieja abandonada, descartando cualquier riesgo.

Una vez confirmada la situación, el operativo se levantó y la circulación peatonal en la zona volvió a la normalidad.

Qué pasó con el Congreso

A pesar del despliegue de seguridad, el Congreso de la Nación no fue evacuado en ningún momento.

Los empleados del Parlamento ingresaron al edificio y desarrollaron sus actividades habituales mientras los efectivos policiales trabajaban en el exterior.

El episodio ocurrió en un contexto de refuerzo de medidas de seguridad en el país. En los últimos días, el Gobierno nacional decidió elevar a nivel “alto” los dispositivos de protección en objetivos sensibles y bienes estratégicos, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.

La decisión se conoció luego de que la administración argentina expresara su respaldo al operativo militar de Estados Unidos contra Irán, lo que llevó a intensificar controles preventivos en distintos puntos del país.