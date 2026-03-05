El Congreso de Brasil ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

La mayor economía regional ratificó el acuerdo entre ambos bloques, firmado el pasado 17 de enero. Ahora, espera por la ratificación del lado europeo para poder implementarlo.

Brasil se convirtió - el pasado miércoles - en el tercer país sudamericano en ratificar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) . Esto ocurrió luego de que el Senado brasileño aceptará por unanimidad la adopción del tratado.

Tras las aprobaciones de Argentina y Uruguay, llegó finalmente el apoyo de la economía más grande del Mercosur. El país conducido por Lula da Silva - uno de los principales impulsores del acuerdo -cuenta con un PIB estimado de más de u$s2.3 billones en 2025.

En detalle, la cámara baja del país vecino ya había aprobado el acuerdo. El pasado miércoles fue turno del Senado, que mostró su apoyo por unanimidad.

Se espera que Paraguay siga el mismo camino en el corto plazo. Bolivia —el miembro más reciente del bloque sudamericano— no participó en las negociaciones iniciales, aunque podría adherir al tratado en los próximos años.

Durante el proceso de negociación, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, destacó en reiteradas ocasiones el rol de Lula para destrabar el acuerdo pese a las resistencias dentro del bloque europeo. De concretarse plenamente, el pacto comercial integraría economías que, en conjunto, representan un PIB cercano a los u$s22 billones.

En Brasil, funcionarios del Gobierno consideran que el acuerdo podría empezar a aplicarse de manera parcial en los próximos meses. Diplomáticos del país y el vicepresidente Geraldo Alckmin sostienen que el cronograma podría avanzar incluso mientras continúa el proceso judicial en Europa, una lectura que también comparte Von der Leyen.

“El Congreso de Brasil ha mostrado una vez más su madurez institucional y una medida como esta demuestra que está del lado de nuestra sociedad”, señaló el presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, tras la ratificación del pacto.

La ratificación europea en peligro por las resistencias

El tratado comercial entre los dos bloques fue firmado el 17 de enero, cerrando así un proceso de negociación que se extendió durante 25 años. Durante ese tiempo, el principal obstáculo provino de los agricultores europeos, que advertían sobre una eventual competencia desleal frente a las exportaciones agroindustriales sudamericanas.

Las protestas del sector se intensificaron en los últimos meses. Productores rurales realizaron bloqueos de rutas con tractores y protagonizaron manifestaciones en Bruselas, donde incluso lanzaron fuegos artificiales frente a edificios institucionales para rechazar el acuerdo.

Uno de los dirigentes más críticos del entendimiento fue el presidente francés, Emmanuel Macron. El mandatario exigió incorporar salvaguardas adicionales para evitar impactos económicos negativos dentro de la Unión Europea.

Entre los puntos planteados por París se encuentran un mayor control sobre posibles distorsiones comerciales, regulaciones más estrictas en los países del Mercosur —incluyendo restricciones al uso de pesticidas— y un refuerzo de las inspecciones a las importaciones que ingresen por los puertos europeos.