El Gobierno dio detalles sobre el paquete de reformas que enviará al Congreso

Manuel Adorni defendió el rumbo de Javier Milei y confirmó que el Ejecutivo trabaja en un paquete de hasta 90 iniciativas legislativas para profundizar las reformas económicas y del Estado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó detalles sobre el paquete de reformas del Ejecutivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el rumbo del gobierno de Javier Milei y dio detalles sobre el amplio paquete de reformas que serán enviadas al Congreso durante el período legislativo,. Según adelantó, la Casa Rosada trabaja en decenas de iniciativas que apuntan a profundizar los cambios estructurales impulsados por la gestión libertaria.

"Serán nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”", sostuvo en declaraciones radiales. En la misma línea, añadió: “Cada uno de los ministerios ha preparado paquetes de reformas estructurales que serán enviados al Congreso”.

“El objetivo es avanzar con cambios estructurales que consoliden el rumbo económico del Gobierno”, dijo el jefe de Gabinete al tiempo que sostuvo que "las reformas apuntan a rediseñar el funcionamiento institucional del país".

Las 90 reformas que enviará el Ejecutivo El funcionario sostuvo que el oficialismo busca aprovechar el envión político tras las últimas votaciones parlamentarias para avanzar con nuevas leyes. En ese marco, aseguró que el Gobierno tiene en carpeta alrededor de 90 reformas que podrían enviarse al Congreso en los próximos meses, en distintos paquetes legislativos., tal como anticipó Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.

Adorni remarcó que muchas de esas iniciativas están todavía en etapa de elaboración y que será el Presidente quien defina el orden de prioridades para su tratamiento parlamentario. La intención del Ejecutivo es mantener un ritmo sostenido de proyectos para profundizar las transformaciones económicas y regulatorias impulsadas desde el inicio de la gestión.

Adorni respaldó a Milei y anticipó un paquete de hasta 90 reformas para impulsar en el Congreso Dentro de esa agenda se prevén reformas vinculadas a la desregulación de la economía, cambios en distintos marcos normativos y proyectos orientados a modificar el funcionamiento del Estado y del sistema productivo. El Gobierno considera que este conjunto de iniciativas es clave para consolidar el programa económico basado en el equilibrio fiscal, la apertura de mercados y la reducción de regulaciones. El vocero también defendió las reformas impulsadas hasta ahora por la administración libertaria y aseguró que forman parte de un proceso más amplio de transformación institucional. En ese sentido, insistió en que el objetivo es avanzar con cambios estructurales que permitan, según la visión del oficialismo, generar condiciones para el crecimiento económico y la inversión. Con este plan legislativo, el Gobierno busca que el Congreso se convierta en el escenario de una nueva etapa de reformas durante 2026, en un año que desde la Casa Rosada anticipan como intenso en materia parlamentaria.