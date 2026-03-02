Ministros, embajadores y hasta los padres de Javier Milei: los presentes en la apertura de sesiones ordinarias

La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso contó con la presencia de diversas personalidades destacables que escucharon atentas el discurso del presidente Javier Milei. Entre ellos, embajadores, el Gabinete y hasta los propios padres del mandatario.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una foto con parte de los ministros en la previa al discurso de Milei: “Gabinete nacional listo para partir hacia el Congreso de la Nación a escuchar las palabras del Presidente", expresó en su cuenta de X.
En el posteo se lo vio junto a Sandra Pettovello (Capital Humano); Mario Lugones (Salud); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Luis Caputo (Economía); Pablo Quirno (Cancillería) y el asesor Santiago Caputo, entre otros.
Además, participaron en el recinto la secretaria de Presidencia Karina Milei y los padres de ella y el Presidente Alicia Lussich y Norberto Milei junto a los embajadores de EEUU Peter Lamelas e Israel Eyal Sela.
Otras de las figuras que destacaron fueron los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz.
Javier Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes: código penal, cambios impositivos y electorales
El presidente Javier Milei destacó en sesiones ordinarias del Congreso que su gestión presentará "un paquete de 10 proyectos" durante nueve meses de forma ininterrumpida para tratar "reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina".
Durante su discurso en el recinto, Milei anunció la presentación de una serie de paquetes de reformas al destacar que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta".
En esa línea, adelantó: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado".
El mandatario defendió a la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y, desde allí, destacó que su gestión profundizará "en las reformas necesarias para salvaguardarla". Entre ellas, enumeró:
- Reforma del Código Civil y Comercial;
- Código Procesal Civil y Comercial;
- Esquema impositivo;
- Código Aduanero;
- Un nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales "lejos de prejuicios ambientalistas absurdos";
- Sistema electoral, inclusive "cómo se financian los partidos políticos";
