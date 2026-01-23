Hantavirus: cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Se confirmó una nueva muerte en Arrecifes y representa el quinto fallecimiento registrado en la provincia de Buenos Aires este mes.

Las autoridades reforzaron las medidas de prevención en la región y remarcaron la importancia de la detección temprana.

La confirmación de una nueva muerte por hantavirus en la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas en la región. El fallecimiento de una mujer de 35 años oriunda de la localidad de Arrecifes representa el quinto deceso registrado en el territorio bonaerense en apenas un mes.

La víctima residía en una zona rural, conocida como Campo La Valle , donde la presencia de roedores silvestres aumenta el riesgo de contagio.

Según lo que detalló la Subsecretaría de Planificación Estratégica en Salud a Buenos Aires/12 , la paciente comenzó con síntomas inespecíficos (como fiebre, dolor muscular y malestar general) el 14 de enero y consultó en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana el 18. Su cuadro clínico se agravó rápidamente hasta requerir internación en terapia intensiva .

Luego del hecho, las autoridades sanitarias locales reforzaron los protocolos correspondientes: se inició el monitoreo de contactos estrechos, se reforzaron las tareas de prevención en la zona y difundieron recomendaciones para la población.

Este caso se suma a la muerte de una niña de 10 años en General Belgrano, un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles, un hombre de 33 años en Mar del Plata y otro adulto de 59 en Junín .

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico, durante la temporada 2025-2026, se notificaron 432 casos sospechosos, de los cuales 35 fueron confirmados, 2 probables y 29 permanecen bajo estudio, una cifra superior a años anteriores. A continuación, conocé los detalles.

Qué es el Hantavirus y cómo se contagia

El hantavirus es una zoonosis causada por virus del género Orthohantavirus. En América, la forma más común es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), que puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda y requiere atención médica inmediata.

La principal vía de transmisión es el contacto con roedores silvestres, especialmente con el ratón colilargo. Estos animales portan el microorganismo de manera crónica y asintomática, eliminándolo a través de la orina, saliva y excrementos.

Así, la infección se produce principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales, aunque también es posible mediante mordeduras o contacto directo con heces de roedores infectados.

Las personas que viven o trabajan en áreas rurales, semirurales o periurbanas están en mayor riesgo, como quienes realizan actividades al aire libre cerca de maleza, basurales o estructuras donde pueden anidar estos seres vivos.

En Argentina, la mortalidad por esta afección mostró un aumento significativo. Durante 2025, la tasa de letalidad alcanzó el 33,6%, con 28 fallecimientos entre 86 casos confirmados, según los informes del Ministerio de Salud y del Boletín Epidemiológico Nacional.

La incidencia se concentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Cuáles son los síntomas de Hantavirus

De acuerdo con el sitio Medline Plus, en la primera etapa, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares intensos, cansancio y malestar corporal. En algunos casos, también pueden presentarse náuseas y vómitos.

Sin embargo, una de las características más peligrosas es su rápida evolución. Luego de un breve período en el que la persona siente una leve mejoría, el cuadro puede agravarse de forma repentina. Entre uno y dos días después, aparecen signos respiratorios más severos, como tos seca persistente y dificultad para respirar.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, baja presión arterial y disminución del nivel de oxígeno en sangre.

Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de la consulta médica inmediata ante señales gripales que se presenten luego de haber estado en contacto con zonas rurales, galpones, campos o lugares donde pueda haber presencia de roedores.

Las medidas de prevención contra el Hantavirus

Actualmente, no existe un antiviral específico ni una vacuna para el hantavirus. El tratamiento se basa en la atención de soporte, lo que resulta clave para mejorar el cuadro del paciente.

Las personas con diagnóstico confirmado o sospecha de esta enfermedad deben ser hospitalizadas, muchas veces en unidades de cuidados intensivos. El abordaje incluye la administración de oxígeno y, en los casos más severos, asistencia respiratoria mecánica.

En algunos, se utilizan equipos especiales para mejorar la oxigenación de la sangre y sostener las funciones vitales. La evolución puede ser rápida y compleja, por lo que el seguimiento constante es fundamental.

