IPS: quiénes son los jubilados que cobran el 29 de enero de 2026 + Seguir en









Las fechas para la liquidación de haberes bonaerenses ya está confirmada, enterate cuándo son.

El 29 de enero comienza el calendario de pagos del IPS. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el calendario de pagos para los haberes de jubilados y pensionados bonaerenses, que se realizan en los últimos días hábiles de este mes. Como todos los meses, el pago de las jubilaciones se organiza por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este esquema de pagos anticipa que la primera fecha de cobro será el jueves 29 de enero, siendo un día clave para un amplio grupo de jubilados y pensionados, y continuará el viernes 30 para el resto de los beneficiarios. Además, el organismo previsional recuerda cuál es el plazo máximo para retirar los haberes por ventanilla.

Jubilados Todo lo que tenés que saber sobre el calendario de pagos de enero del IPS. Imagen: Freepik IPS: calendario de pagos del mes de enero 2026 para jubilados y pensionados Según el cronograma oficial difundido por el IPS, el jueves 29 de enero cobrarán sus haberes los jubilados y pensionados cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3, además de todas las personas beneficiarias de pensiones sociales no contributivas sin importar la terminación de su documento.

Por su parte, el viernes 30 de enero será el turno de los jubilados y pensionados con DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para percibir sus ingresos del mes. El organismo previsional también informó que la fecha límite para realizar el cobro a través de ventanilla en las entidades bancarias será el 23 de febrero de 2026, por lo que quienes no hayan retirado sus haberes antes de esa fecha deberán gestionarlo oportunamente.

Temas Jubilados

IPS