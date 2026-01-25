La serie estreno de Netflix que es perfecta para los fanáticos de Las guerreras K-pop + Seguir en









Un clásico del animé ideal para quienes disfrutan del entretenimiento animado y tienen nostalgia por los 90.

El estreno de Netflix que podría convertirse en la nueva serie favorita de los más chicos. Freepik

Netflix suma constantemente contenido diverso y ahora incorporó una propuesta animada que está generando entusiasmo entre quienes siguen tendencias de anime y cultura pop. Este nuevo estreno mezcla acción, música y estética inspirada en el fenómeno del K-pop, algo que muchos espectadores estaban esperando encontrar en la plataforma.

La llegada de esta producción no solo expande el catálogo para quienes disfrutan de historias vibrantes, sino que promete convertirse en tema de conversación entre los fans del género y de la música coreana por igual. Su nombre es Rayearth: Las Guerreras Mágicas.

Rayearth las guerreras mágicas Netflix incluyó a su catálogo una serie de animé ideal para volver a ver. Imagen: Netflix De qué trata Rayearth: Las Guerreras Mágicas Rayearth: Las Guerreras Mágicas sigue la aventura de tres adolescentes, Lucy, Anaís y Marina, que se conocen durante un viaje escolar a la Torre de Tokio y, tras un evento inesperado, son transportadas al mundo mágico de Céfiro. Allí descubren que han sido invocadas para salvar ese reino en peligro y deberán aceptar su destino como legendarias guerreras mágicas.

En Céfiro, las tres deben encontrar y dominar poderes que no conocían mientras enfrentan a fuerzas oscuras lideradas por el malvado Zagato, quien ha secuestrado a la Princesa Esmeralda, pilar del equilibrio del mundo. A lo largo de la serie deberán superar desafíos, activar sus armaduras y forjar fuertes lazos de amistad para poder cumplir con su misión y, si es posible, regresar a casa.

Netflix: tráiler de Rayearth: Las Guerreras Mágicas Embed - Las Guerreras Magicas Rayearth Magic Knights trailer Netflix: elenco de Rayearth: Las Guerreras Mágicas Lucy (Hikaru Shidou) – doblaje latino por Ivette González

Marina (Umi Ryuzaki) – doblaje latino por Angelines Santana

Anaís (Fuu Hououji) – doblaje latino por Marcela Bordes

Guru Clef – personaje guía en Céfiro

Zagato – antagonista principal

