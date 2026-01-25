Netflix suma constantemente contenido diverso y ahora incorporó una propuesta animada que está generando entusiasmo entre quienes siguen tendencias de anime y cultura pop. Este nuevo estreno mezcla acción, música y estética inspirada en el fenómeno del K-pop, algo que muchos espectadores estaban esperando encontrar en la plataforma.
La serie estreno de Netflix que es perfecta para los fanáticos de Las guerreras K-pop
La llegada de esta producción no solo expande el catálogo para quienes disfrutan de historias vibrantes, sino que promete convertirse en tema de conversación entre los fans del género y de la música coreana por igual. Su nombre es Rayearth: Las Guerreras Mágicas.
De qué trata Rayearth: Las Guerreras Mágicas
Rayearth: Las Guerreras Mágicas sigue la aventura de tres adolescentes, Lucy, Anaís y Marina, que se conocen durante un viaje escolar a la Torre de Tokio y, tras un evento inesperado, son transportadas al mundo mágico de Céfiro. Allí descubren que han sido invocadas para salvar ese reino en peligro y deberán aceptar su destino como legendarias guerreras mágicas.
En Céfiro, las tres deben encontrar y dominar poderes que no conocían mientras enfrentan a fuerzas oscuras lideradas por el malvado Zagato, quien ha secuestrado a la Princesa Esmeralda, pilar del equilibrio del mundo. A lo largo de la serie deberán superar desafíos, activar sus armaduras y forjar fuertes lazos de amistad para poder cumplir con su misión y, si es posible, regresar a casa.
Netflix: tráiler de Rayearth: Las Guerreras Mágicas
Netflix: elenco de Rayearth: Las Guerreras Mágicas
- Lucy (Hikaru Shidou) – doblaje latino por Ivette González
- Marina (Umi Ryuzaki) – doblaje latino por Angelines Santana
- Anaís (Fuu Hououji) – doblaje latino por Marcela Bordes
- Guru Clef – personaje guía en Céfiro
- Zagato – antagonista principal
