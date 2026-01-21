Nueva marcha de jubilados y discapacitados en el Congreso: hubo tensión con los efectivos policiales + Seguir en









El operativo de la Policía de la Ciudad incluyó el lanzamiento de gas pimienta y un cordón alrededor del edificio de la Auditoría General de la Nación.

Nuevo despliegue policial en el Congreso. Captura de pantalla

Tal como cada miércoles del 2025, una nueva marcha de jubilados y de personas con discapacidad reclamó por aumentos de haberes previsionales y fondos para la asistencia a discapacitados. La Policía de la Ciudad respondió a la movilización con un operativo que detuvo al menos a un manifestante. La tensión ocurrió en la vereda, frente a la Plaza del Congreso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los incidentes habrían iniciado con una confrontación entre un efectivo policial y un manifestante, que fue empujado por el oficial provocando la reacción de los manifestantes. El policía terminó ingresando al edificio de la Auditoría General de la Nación, a donde se concentró el grueso de las personas que reclamaban y un posterior operativo de seguridad, que desplegó un cordón de resguardo. Según los primeros trascendidos, se advirtió la existencia de un detenido, que corresponde a un ayudante terapéutico, además de una serie de heridos por gas pimienta

La marcha se enmarca en el reclamo por la implementación de la emergencia para discapacidad, la demanda de aumentos jubilatorios, en contra del veto presidencial que impidió un incremento del 8% a los haberes previsionales, el retorno a la moratoria previsional vencida en marzo del 2025 y la recuperación de políticas de acceso a medicamentos gratuitos.

Policía Congreso Jubilados C5N Cuánto cobrarán los jubilados en febrero 2026 La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya definió el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en febrero 2026. Siguiendo la fórmula de movilidad vigente, y tras el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los haberes previsionales se establecieron en:

Jubilación mínima: $359.081,79

Jubilación máxima: $2.416.275,65

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $287.265,82

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $251.359,90

PNC para madres de siete hijos: $359.081,79 A esa suma se le debe sumar el bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza por inflación y está destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos.