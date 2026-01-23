SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de enero 2026 - 06:30

La fecha clave que los jubilados y pensionados de IPS tienen que conocer

El organismo previsional bonaerense recuerda que la liquidación de haberes de este mes ya está confirmada.

El IPS informó las fechas de pago de jubilaciones y pensiones.

El IPS informó las fechas de pago de jubilaciones y pensiones.

Imagen: IPS

En la provincia de Buenos Aires, el organismo que administra la Caja de Jubilaciones y Pensiones es el Instituto de Previsión Social (IPS). Además de encargarse de la liquidación de haberes jubilatorios y el pago de pensiones, también ofrece otro tipo de coberturas para los beneficiarios.

Entre esas coberturas, podemos destacar diferentes descuentos para las vacaciones, como por ejemplo en la entrada a las Termas de Dolores, y el hospedaje en el Hotel Provincial de Sierra de la Ventana, entre otros. En esta ocasión, recordó cuáles serán las fechas de pago de jubilaciones y pensiones del mes de enero.

Informate más
Jubilados del IPS
La última semana de enero comenzará el calendario de pagos para los beneficiarios del IPS.

La última semana de enero comenzará el calendario de pagos para los beneficiarios del IPS.

IPS: calendario de pagos del mes de enero 2026 para jubilados y pensionados

Como es habitual, el calendario de pagos se informa durante los últimos días hábiles del mes y, para una mejor organización, se divide en 2 jornadas. En enero, las liquidaciones se harán efectivas los días jueves 29 y viernes 30, según el número de documento del beneficiario.

Aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en: 0, 1, 2 y 3 cobrarán el día jueves 29. También se liquidará en ese día el total de las pensiones no contributivas.

Los restantes, aquellos con DNI finalizado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobrarán sus haberes y pensiones el día viernes 30 de enero. Por otro lado, el organismo informó que la fecha límite para el pago presencial, es decir, a través de ventanilla en el banco, será el día 23 de febrero de 2026.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias