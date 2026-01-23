En la provincia de Buenos Aires, el organismo que administra la Caja de Jubilaciones y Pensiones es el Instituto de Previsión Social (IPS). Además de encargarse de la liquidación de haberes jubilatorios y el pago de pensiones, también ofrece otro tipo de coberturas para los beneficiarios.
La fecha clave que los jubilados y pensionados de IPS tienen que conocer
El organismo previsional bonaerense recuerda que la liquidación de haberes de este mes ya está confirmada.
Jubilados y pensionados de IPS: cuál es el calendario de pagos de enero 2026
Entre esas coberturas, podemos destacar diferentes descuentos para las vacaciones, como por ejemplo en la entrada a las Termas de Dolores, y el hospedaje en el Hotel Provincial de Sierra de la Ventana, entre otros. En esta ocasión, recordó cuáles serán las fechas de pago de jubilaciones y pensiones del mes de enero.
IPS: calendario de pagos del mes de enero 2026 para jubilados y pensionados
Como es habitual, el calendario de pagos se informa durante los últimos días hábiles del mes y, para una mejor organización, se divide en 2 jornadas. En enero, las liquidaciones se harán efectivas los días jueves 29 y viernes 30, según el número de documento del beneficiario.
Aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en: 0, 1, 2 y 3 cobrarán el día jueves 29. También se liquidará en ese día el total de las pensiones no contributivas.
Los restantes, aquellos con DNI finalizado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobrarán sus haberes y pensiones el día viernes 30 de enero. Por otro lado, el organismo informó que la fecha límite para el pago presencial, es decir, a través de ventanilla en el banco, será el día 23 de febrero de 2026.
