Jubilados y pensionados de IPS: cuál es el calendario de pagos de enero 2026

Ya se confirmaron las fechas importantes para todos los beneficiarios bonaerenses del organismo previsional provincial.

Las fechas importantes para los jubilados y pensionados de IPS. IPS

Se acerca el final de enero y todos los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires se preguntan lo mismo, ¿Cuándo es el calendario de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS)? Este organismo se encarga de la liquidación de haberes y otras coberturas para los beneficiarios del territorio.

Durante las vacaciones de verano, además, otorgó distintos beneficios para acompañar a sus afiliados y brindarles la posibilidad de acceder a escapadas con algún descuento, por ejemplo, en las Termas de Dolores o en el Hotel Provincial de Sierra de la Ventana, entre otros destinos populares.

Jubilados IPS Las fechas de pago para los jubilados y pensionados bonaerenses. Imagen: Instituto de Previsión Social IPS: calendario de pagos del mes de enero 2026 para jubilados y pensionados Como suele ocurrir, el organismo organiza el calendario de pagos los últimos días hábiles de cada mes. Por lo tanto, esta vez, las liquidaciones de haberes caen el jueves 29 y el viernes 30 de enero. Además, la clasificación en los pagos dependerá del número de Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

Aquellos jubilados y pensionados terminados en: 0, 1, 2 y 3 cobrarán el día jueves 29 de enero. Al igual que todos los que perciben pensiones no contributivas, aunque en el caso de este beneficio no importa el número de DNI.

De esta manera, aquellos beneficiarios cuyos documentos finalicen con los números: 4, 5, 6, 7, 8 y 9 recibirán sus haberes el día viernes 30 de enero. Además, el organismo informó que la fecha límite para acceder al pago a través de ventanilla será el 23 de febrero de 2026.

