Javier Mascherano se aleja de las comparaciones: "No estoy ni cerca de ser Scaloni"

La Selección Argentina Sub 23 sigue con vida en los Juegos Olímpicos París 2024 gracias a la gran victoria ante Irak por 3 a 1.

Javier Mascherano PRENSA AFA.jpeg Javier Mascherano respira tras la victoria ante Irak en los Juegos Olímpicos. Prensa AFA

Mascherano, en diálogo con Clarín, también fue autocrítico, admitiendo que los jugadores tuvieron que resolver problemas en el campo que él no pudo manejar desde el banco. Reconoció que su intento de manejar los cambios y el tiempo de adición no salió bien, y que los futbolistas tuvieron que solucionar los errores cometidos por él.

"Cuando tenés la suerte de tener buenos jugadores terminan solucionando las cagadas del técnico. Es la realidad. A veces uno tiene que tomar decisiones rápido y le puede errar", reconoció. Y completó: "Intenté aguantar el cambio. No pensé que iba a dar seis minutos de adición. Al final no hice ni una cosa ni la otra y no ayudé a los jugadores desde mi lugar".