Jey Mammón reapareció en las redes sociales con un enigmático mensaje

García y López son los gatos que Jey tiene como mascotas, a quienes adoptó cuando estaba en pareja con Adriano Aristimuño, con quien estuvo en pareja hasta 2019.

En la TV, había contado que "a García lo adopté con mi ex y después a Lopez. Adriano me dijo de adoptar a García y yo no quería porque me daban miedo. Cuando nos separamos, él me dijo que me quedara con el gato porque me iba a hacer bien. La verdad es que son sanadores. Ronronean. Una vez tenía inflamado un gangleo y me curó", apuntó.

El regreso de Jey Mammón a la Argentina

El animador y humorista regresó al país luego de haber pasado un par de semanas en España. Al respecto, aclaró: "No me escapé del país. Me fui de vacaciones, a descansar, a ver amigos".

"Volví y... ¿a dónde más voy a volver si no es a la Argentina? Así que acá estoy y ahora me voy a mi casa", declaró al llegar al Aeropuerto de Ezeiza.

"¿Por qué la decisión de volver? Porque es mi país, porque vuelvo a casa, porque me fui a descansar, a relajar un poco y estamos de vuelta", completó.