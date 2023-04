Jey Mammon volvió al país: "No me escapé"

“No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, expresó el exconductor de La peña de Morfi .

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. A dónde más voy a volver si no es Argentina y acá estoy” , manifestó el músico.

“Voy a contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí. Me parece lo más importante. Después el resto lo irán viendo en los próximos días en las entrevistas que vaya a dar”, le adelantó a los cronistas, a quienes mandó a descansar y agradeció por ir a esperarlo llegar. “¿Vos me ves con miedo?”, le respondió a uno de los cronistas que le preguntó si no temía por su vida.

“Esto sí me parece importante decirlo. Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo. Ustedes ven cómo me manejo. Pueden decir lo que quieran, hasta inventar cosas como que yo pido que no entren argentinos al hotel donde estoy. Digan lo que quieran. Pero, les puedo pedir que no fomenten esto de: ‘Che, no te da miedo ir por la calle’”, agregó.

En este sentido, el conductor explicó: “Me pasa todo el tiempo que la gente me trata bien, y si ustedes fomentan el ‘tenés miedo que te traten mal’, puede generar que alguno me trate mal. Por eso les quiero pedir esto. Que no instalemos esto del miedo. Porque esto sí me ocupa la mente”.