Jey Mammon se fue del país: "Necesito relajar la cabeza"

"Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte" , le respondió el ex presentador de La Peña de Morfi.

"No hay rescisión y no te voy a decir más nada", remarcó ante una pregunta respecto de su vínculo con Telefe.

Además, añadió: "Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga".

Jey Mammon se fue de Argentina

La salida del país del conductor se dio horas después de que se filtrara el último audio que le mandó Benvenuto a él.

"Me acordé de que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás", se lo escucha decir al joven.

https://twitter.com/gonzacarranzaa/status/1643448783806648320 Si este es el supuesto audio que Jey Mammon tenía como prueba en contra de Lucas Benvenuto, lo hunde aún más que antes. Basta de la campaña ensuciar a ese pobre pibe para salvarle la carrera al otro



pic.twitter.com/ptiI9asmrP — Gonza Carranza (@gonzacarranzaa) April 5, 2023

En otro momento, Benvenuto mencionó lo que ya había adelantado Mammon en las últimas entrevistas que brindó: que el denunciante le decía que no iba a ir a los medios para contar que estuvo con él.

"Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: 'Jey Mammon estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años'. Porque no me nace, ¿sí? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey, ¿sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada", expresó.