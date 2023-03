El abogado del denunciante aseguró que Jey Mammon omitió "un capítulo de la historia"

Luego de la entrevista a Jey Mammon en el canal C5N , en donde afirmó "no tengo idea de cuándo inicié mi relación" con Lucas Benvenuto , el abogado del denunciante, Javier Moral, ratificó la postura de su defendido y señaló que se trató de un caso de abuso sexual . En su última aparición pública, Benvenuto aseguró: " Yo no miento ".

El abogado ironizó sobre la entrevista de Jey Mammon : "Otro flaco favor le ha hecho a este intento de mejorar su situación social, porque la causa está cerrada . Primero hizo un comunicado, luego hizo un video y después una entrevista. No sé qué va a hacer después, ¿una película? Tiene tanto que aclarar y tantas correcciones . El primer comunicado hablaba de extorsión, en el segundo ya no habla de eso y ahora dice que no puede llamar mentiroso a Lucas".

En ese sentido, ratificó que " Lucas dijo la verdad , no modificó su situación. Lamentablemente, y a pesar de esa verdad, la proscripción operó, pero él no modificó su relato como le convenía para lograr una condena . Todo lo contrario". Sin embargo, lamentó que "la Justicia le cerró la puerta en la cara".

Consultado sobre un supuesto audio extorsivo que Jey Mammon afirmó haber recibido de Lucas Benvenuto, el abogado indicó que "no exhibió el audio porque supuestamente lo respeta, pero evidentemente mucho respeto no hubo en el pasado, por eso Lucas lo denunció por abuso. Más allá de eso, si hubiese sido así lo hubiera presentado, pero no lo hizo. No hubo una defensa, sino que hubo una inactividad procesal de la defensa y fue el Ministerio Público junto con el Juzgado los que encontraron que la causa estaba prescripta. En ese audio, de acuerdo a lo que explica, tampoco hay extorsión".

Moral indicó que el acusado "arrancó un capítulo de la historia, que es el que dice Lucas que empezó a los 14 años. Sí, a los 16 continuó la relación. Esto Lucas lo dijo, no tendría por qué mentir. Lucas dijo que lo conoció a los 14 años y esa noche tuvieron relaciones. Él denunció abuso sexual gravemente ultrajante en diferentes instancias. Ahora evidentemente en este descargo, que es el tercero, si uno tiene que corregir tanto su versión es porque el otro tiene la verdad. Ha arrancado un capítulo".