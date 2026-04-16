Juicio por la muerte de Maradona: la reacción de Gianinna a la suspensión de su declaración

El proceso judicial retomó su curso el pasado 14 de abril. Este jueves se esperaban declaraciones de testigos centrales para reconstruir las últimas horas de vida del astro argentino, sin embargo, una pedido de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque obligó a reestructurar el cronograma de declaratorias.

La ampliación de la declaración del neurocirujano, Leopoldo Luque , y la consecuente postergación del testimonio de una de las hijas del diez, Gianinna Maradona , sumó un nuevo capítulo de tensión en el juicio por la muerte de Diego Maradona , que comenzó el pasado martes 14 de abril luego de que el primer proceso fuera anulado. Tras darse a conocer la suspensión, Gianinna reaccionó en redes sociales con un mensaje directo: “Se puede ser más cagón?”.

Este jueves, se esperaban testimonios clave para reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida del futbolista. Más allá de Luque y Gianinna, también habían sido citados el comisario Lucas Farías y el médico Juan Carlos Pinto.

La publicación, difundida a través de Instagram, expuso el malestar que atraviesa a la familia frente a las idas y vueltas del proceso.

El episodio se gestó desde el inicio de la audiencia, cuando la defensa de Luque —principal imputado en la causa— intentó incorporar material adicional al expediente. El planteo apuntó a sumar declaraciones televisivas, lo que obligó al tribunal a interrumpir brevemente el debate para analizar su admisibilidad. Tras el cuarto intermedio, los jueces resolvieron rechazar el pedido al considerar que “los dichos en la televisión son extrajudiciales” y no constituyen prueba válida dentro del juicio.

Con ese frente cerrado, el propio Luque introdujo un elemento inesperado y solicitó ampliar su indagatoria . La movida descolocó tanto a la fiscalía como a las querellas, que recordaron que el orden de los testigos había sido previamente modificado a pedido de la defensa.

Desde la acusación cuestionaron el cambio sobre la marcha e intentaron postergar la declaración del imputado para una próxima audiencia. Sin embargo, el tribunal habilitó su intervención, respaldándose en el derecho del acusado a declarar en cualquier etapa del proceso, aunque dejó una advertencia sobre la necesidad de sostener la organización de las jornadas.

La decisión impactó de lleno en el desarrollo previsto. El Ministerio Público Fiscal pidió un receso para reorganizar la agenda, suspender las citaciones del día y preparar el interrogatorio correspondiente. En ese contexto, la declaración de Gianinna Maradona —una de las más esperadas— quedó en suspenso, al igual que las del médico Juan Carlos Pinto y el comisario Lucas Farías, también convocados para esa jornada.

La reacción en redes no tardó en amplificarse. El mensaje publicado por Gianinna minutos después de conocerse la suspensión condensó el clima de frustración que rodea al entorno del exfutbolista. Breve pero contundente, su descargo volvió a poner el foco en las demoras y reconfiguraciones constantes que marcan el ritmo del juicio, a la espera de una nueva fecha para declarar, que aún no fue confirmada.

Las declaraciones de Leopoldo Luque

En su declaración, el neurocirujano se detuvo en reconstruir su vínculo con Diego Maradona, el cuadro clínico que presentaba en los días previos a su muerte y las conclusiones que, a su criterio, dejaron las pericias oficiales.

“El diagnóstico que arrojó la autopsia fue una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada que se descompensó, se agudizó por falta de tratamiento, según una de las pericias oficiales”, sostuvo al inicio de su exposición, marcando el eje de su cuestionamiento.

captura luque Luque amplió su declaratoria esta mañana.

A partir de allí, puso en duda la validez de ese diagnóstico. "Si uno va a literatura con evidencia científica, se prueba que la insuficiencia cardiaca es un diagnostico clínico médico, un síndrome complejo, por lo cual no se puede hacer en una autopsia", afirmó. En la misma línea, remarcó que Maradona presentaba una miocardiopatía dilatada y apuntó contra el procedimiento: "Para analizar esa condición médica, son necesarias las mediciones, pero en la autopsia no se realizó ese estudio, solo dijeron 'están grandes' de manera subjetiva".

Luque también buscó correr el foco sobre su responsabilidad en el tratamiento previo. “Diego, a partir del 2007, no recibió ningún medicamento cardíaco y, en ese momento, el doctor que estaba acompañándolo era Cahe, no yo. Yo no vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito, acá están las pruebas”, planteó.

En otro tramo, cuestionó los tiempos de agonía que surgen de la acusación. “También se habló de edema de pulmón, agonía, 12 horas, insólito”, lanzó, para luego agregar: "El paciente estuvo siendo reanimado durante una hora, reanimaron un cadáver. Ya sabían que estaba fallecido".

Sobre ese punto, ensayó una explicación técnica: "El edema agudo en un RCP puede ser ocasionado en minutos, no necesita del 11 al 25 de noviembre (como dice la acusación en su teoría del caso). Además, este paper dice que depende del tiempo de RCP: no es lo mismo 15 minutos que una hora".

El imputado también relativizó otros indicadores médicos incorporados al expediente. "En cuanto a los coágulos, los papers dicen que no hay un consenso para medir un criterio de agonía de un paciente", señaló. Y remató: "Lo único que pueden decir es que si la agonía es larga o corta, no se puede determinar tiempo de agonía exacto. Pero los peritos oficiales dijeron que Diego agonizó durante 12 horas".

Por último, se refirió a su rol en la decisión de la internación domiciliaria y al origen de su vínculo con el exfutbolista. "En cuanto a la internación domiciliaria, yo dije que era neurocirujano. No era clínico. Dicen que yo llego a Diego Maradona por Morla, es una mentira total". Y concluyó: "A mí me llamaron y me dijeron que necesitaban un neurocirujano. Le di mi teléfono a Diego. No fue a través de Morla".