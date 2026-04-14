Juicio por la muerte de Diego Maradona: uno a uno quiénes son los imputados

Comienza el segundo proceso, tras la anulación del primero. A los juzgados se les imputa es el de homicidio con dolo eventual.

Los principales acusados por la muerte de Diego Maradona.

Ocho integrantes del equipo médico que asistió a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria serán juzgados en el juicio que busca determinar responsabilidades penales por su muerte. El segundo proceso comenzará este martes, tras la anulación del primero en mayo de 2025.

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El delito que se les imputa es el de homicidio con dolo eventual , que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión .

La causa fue elevada a juicio en junio de 2022 por el juez Orlando Abel Díaz , quien sostuvo que los acusados no cumplieron con las obligaciones de la buena práctica médica, pese a ser “garantes” de la salud del exfutbolista.

Neurocirujano y médico personal de Maradona, es uno de los principales imputados. Fue quien impulsó la cirugía por el hematoma subdural y recomendó la internación domiciliaria. En la causa se incorporaron chats y audios que evidencian su trato hacia el paciente.

El juicio se reactiva luego de casi un año.

“Me avergüenzo de algunos mensajes que mandé. Me arrepiento y pido perdón …”, declaró, aunque afirmó no temer ir preso.

Agustina Cosachov

Psiquiatra del exfutbolista, estaba a cargo de la medicación y firmó su externación de la Clínica Olivos. También enfrenta una acusación por falsedad ideológica, al haber firmado certificados sin evaluar personalmente al paciente.

Carlos Díaz

Psicólogo especializado en adicciones, fue convocado por el entorno de Maradona. Su defensa sostiene que el exjugador murió sin alcohol ni drogas en sangre. Tiene formación en terapias cognitivas y drogadependencia.

Ricardo Almirón

Enfermero que asistía al exfutbolista. Su figura quedó envuelta en polémicas adicionales, incluyendo una causa por abuso sexual. También se investigan inconsistencias en su desempeño durante la atención.

Gisella Madrid

Enfermera que participó en la atención diaria. Fue quien intentó reanimar a Maradona cuando fue hallado sin vida. Reconoció contradicciones en sus declaraciones y sostuvo que fue presionada para mentir.

Mariano Perroni

Coordinador de enfermeros de la empresa Medidom. Aseguró que su rol era administrativo y que nunca tuvo contacto directo con el paciente. Señaló que la vivienda no contaba con condiciones adecuadas para una internación.

Nancy Forlini

Médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Su defensa sostiene que solo organizaba el servicio, mientras que las decisiones clínicas recaían en Luque y Cosachov.

Pedro Di Spagna

Médico clínico encargado del seguimiento general. Fue imputado por haber realizado controles insuficientes. En los chats del equipo médico expresó preocupación por cubrir responsabilidades legales ante un posible desenlace negativo.

La acusación contra los apuntados

Para la fiscalía, el equipo actuó de manera “deficiente”, “temeraria” e “indiferente”, al no responder adecuadamente ante signos de un cuadro cardíaco grave que, según sostienen, podría haberse revertido.

El eje del juicio será determinar si existió negligencia en la atención y si la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, pudo haberse evitado.

El proceso judicial buscará reconstruir los últimos días del astro argentino y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados.

diego maradona (1) La muerte del ídolo sigue conmocionando al país.

A más de tres años de su muerte, el caso continúa generando conmoción pública y mantiene abierta una pregunta central: si el desenlace fue inevitable o si se trató de una cadena de decisiones médicas que pudieron haber cambiado la historia.

La muerte de Diego Maradona en el centro del debate

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba bajo internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés.

El eje del juicio será determinar si esa modalidad de atención fue adecuada y si la muerte pudo haberse evitado, ya que la familia acusa negligencia en los cuidados del astro.

El impacto emocional del proceso sigue siendo profundo para los allegados del ídolo argentino. Jana Maradona expresó tras la anulación del primer juicio: “Fue como si mi padre se hubiera vuelto a morir”.

Y dejó en claro su expectativa frente a este nuevo proceso: “Quiero que se complete el juicio y que se sepa la verdad, ni más ni menos”.