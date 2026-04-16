Declaran Gianinna Maradona y testigos clave en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

La Justicia pretende reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida del ídolo. El médico que firmó el certificado de defunción y el primer policía en ingresar a la vivienda serán los otros exponentes.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retoma este jueves con una jornada clave en los tribunales de San Isidro , donde declararán testigos centrales para reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida del astro argentino. De esta forma, se escucharán los primeros testimonios tras el inicio de este nuevo proceso .

La audiencia, que comienza a las 10 de la mañana, tendrá como protagonista principal a Gianinna Maradona , quien brindará su testimonio tras el mediodía. También declaran el comisario Lucas Farías y el médico Juan Carlos Pinto , dos figuras clave para la fiscalía en la reconstrucción del momento en que el ídolo fue hallado sin vida el 25 de noviembre de 2020 .

Farías, quien fue el primer efectivo en ingresar a la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre , volverá a aportar un testimonio considerado “puro” por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren .

En su declaración anterior, describió el impacto del momento : al asomarse a la habitación, observó en la cama un “bulto prominente”, sin identificar inicialmente que se trataba del cuerpo de Maradona. Ese dato refuerza la hipótesis de la acusación sobre el a vanzado estado de edema que presentaba el exfutbolista.

Por su parte, Pinto, quien firmó el certificado de defunción , ratificó que cuando llegó al lugar Maradona ya llevaba varias horas fallecido .

“Estuvimos haciendo reanimación, pero su cuerpo ya no tenía actividad eléctrica y el paciente ya tenía signos de muerte. Yo le dije a Claudia (Villafañe) que había fallecido, pero me decían que no, que había que llevar a una clínica. No querían aceptar que había muerto", había relatado previamente.

El profesional también sostuvo que el cuerpo se encontraba “hinchado” e “irreconocible”, en línea con otros testimonios incorporados a la causa.

La expectativa por la declaración de Gianinna Maradona en el juicio

El momento más esperado de la jornada es la declaración de Gianinna, quien ya había expuesto durante horas en el proceso anterior. En su testimonio, volverá a referirse al deterioro físico de su padre y a la angustia que atravesó en ese período.

“Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza”, había señalado en su declaración anterior, en la que también describió el estado en que encontró a su padre días antes de su muerte.

Recordó que la última vez que lo vio con vida, el 18 de noviembre de 2020, lo notó muy deteriorado: “Mi papá estaba tirado en la cama sin poder levantarse, estaba muy hinchado… Sus ojos no se veían de lo hinchados que estaban”.

Gianinna Maradona.jpg AP

Además, sostuvo que había advertido esa situación al médico personal Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Un juicio que busca reconstruir responsabilidades

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, y analiza si existió responsabilidad penal del equipo médico en la muerte del exfutbolista.

Los imputados enfrentan cargos por presunto homicidio con dolo eventual, en un expediente que intenta determinar si hubo negligencia o abandono en la atención de Maradona durante su internación domiciliaria.

La jornada, que en principio estaba prevista hasta las 17, podría extenderse en función de la duración de los testimonios, en una etapa clave para esclarecer uno de los casos más sensibles del país.