Juicio por la desaparición de Loan Peña: declararon más familiares y un testigo clave que participó de la búsqueda + Agregar ámbito en









El primo del niño aportó detalles sobre el naranjal donde fue visto por última vez y otro testigo relató el hallazgo de huellas en el barro.

Se reanudó la audiencia en Corrientes con testimonios clave sobre la desaparición del niño.

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanudó este martes en Corrientes con la declaración de más familiares del niño y un testigo clave, luego de los testimonios de los padres, los hermanos y la abuela del pequeño en las audiencias anteriores.

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Quienes se presentaron ante el Tribunal por pedido del fiscal Carlos Schaeffer fueron el tío del niño, Miguel Ángel Noguera; el primo del menor, Diego Arnaldo "Huevo" Peña; y Roque Valeriano Noguera, quien participó de los operativos de búsqueda.

El nombre de Peña apareció en reiteradas oportunidades durante las últimas audiencias, especialmente en los testimonios de Camila Ayelén Núñez y otros familiares, que reconstruyeron el recorrido hacia el naranjal y los minutos previos a la desaparición del niño.

El primo de Loan brindó detalles sobre el naranjal donde se lo vio por última vez y estimó que queda a unos "seis o siete minutos" a pie de la casa donde se realizó el almuerzo. Además, ratificó que ese sector no es visible desde la vivienda, ya que los separan unos 200 metros de monte.

Familiares y testigos aportaron detalles sobre el lugar donde fue visto por última vez y el hallazgo de huellas. Gentileza NA. En la audiencia de este martes también declaró Roque Noguera, uno de los testigos vinculados al hallazgo de las huellas y del botín del niño. Contó que un vecino de la zona, Amado Méndez, fue quien notó una pisada en el barro durante las primeras horas de la búsqueda. "Más adelante había más. Saqué mi celular y empecé a filmar y sacar fotos. Se veían más claritas adelante, como que eran pies descalzos", sostuvo.

En tanto, Miguel Noguera había sido mencionado por Alberto Sebastián Noguera en la última audiencia, quien señaló que ambos se dirigieron juntos hacia la casa de Catalina apenas se enteraron de que Loan había desaparecido para sumarse a la búsqueda. El testigo confirmó esta versión e indicó que al llegar se cruzó con Antonio Benítez, quien "no tuvo ninguna actitud sospechosa". Quiénes son los imputados en el juicio por la desaparición de Loan Este martes se llevó a cabo la octava audiencia del juicio por Loan Peña, donde se investiga el extravío del niño de 5 años, quien fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, cuando participó de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina y, luego de dirigirse hacia un naranjal, ya nada se supo de él. Los principales sospechosos implicados e imputados en el caso son el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su marido, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña, tía del menor; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez. En tanto, en una causa paralela son juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.