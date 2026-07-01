Juicio por Loan Peña: declaran sus hermanos y se espera la presencia de su abuela

Se trata de los cinco hermanos mayores del menor, quienes darán detalles de las horas posteriores a la desaparición. También podría estar la abuela Catalina, luego de que el papá del nene complicara a su hermana.

Se trata de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, cuyo testimonio continuará al de los padres del menor.

En la sexta audiencia por el juicio de la desaparición del menor Loan Peña en Corrientes , declararán sus hermanos ante el Tribunal y se espera que así también lo haga su abuela Catalina . Su testimonio será la continuación del de los padres del niño, María Noguera y José Peña, con detalles sobre momentos posteriores a perder el rastro del niño.

En esa ocasión, Noguera debió ser intervenida tras sufrir una descompensación mientras José apuntó contra su hermana, Laudelina, y su pareja, a quienes notó "nerviosos" durante ese encuentro de mediodía momentos posteriores a perder el rastro del menor.

El juicio se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional , donde deberán presentarse Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña , hermanos mayores del niño.

Entre las expectativas alrededor de su testimonio, se espera que reconstruyan cómo vivieron las primeras horas posteriores a no saber nada del paradero de su hermano. Además, se espera saber cuál fue la participación de los distintos integrantes de la familia en la búsqueda y qué recuerdan de los días posteriores al hecho.

José Peña apuntó contra su hermana y su pareja al notarlos nerviosos y alterados luego de perder el rastro de Loan.

Al mismo tiempo, se espera que sean consultados sobre la relación con algunos de los imputados y los movimientos registrados durante la investigación. En paralelo, se espera la declaración testimonial de Catalina, aunque en caso no llegue por los tiempos, se pasará para el jueves.

Las declaraciones de todos es la continuidad de los testimonios de los padres del niño: José Peña complicó a su hermana, Laudelina, al asegurar que el día en que se extravió su hijo la notó “nerviosa” y que se alejaba del grupo durante la búsqueda.

El hombre también aseguró que Bernardo Benítez, pareja de Laudelina, se mostró alterado cuando lo encontró en la tranquera y recordó que el excomisario Walter Maciel le pidió que mantuviera la calma mientras se organizaban las primeras tareas de búsqueda. Ambos se encuentran entre los imputados en la causa.

La madre de Loan se descompensó durante el juicio y debieron asistirla en la sala

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo este martes una audiencia cargada de tensión y dramatismo en Corrientes. Luego de la declaración de José Peña, padre del niño, fue el turno de su esposa, María Noguera, quien se quebró durante su testimonio, se descompensó y debió ser asistida dentro de la sala.

La madre de Loan declaró ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco y volvió a exigir que el niño aparezca con vida. En medio de su exposición, estalló en llanto y el tribunal dispuso una pausa en el debate.

Antes de su declaración, José Peña había reconstruido lo ocurrido el 13 de junio de 2024, día en el que Loan fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. El padre del niño pidió que los acusados digan qué pasó y reclamó respuestas sobre el paradero de su hijo.