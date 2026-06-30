La madre de Loan se descompensó durante el juicio y debieron asistirla en la sala

María Noguera declaró ante el tribunal y reclamó que su hijo aparezca con vida. También compareció uno de los hermanos del niño.

María Noguera se descompensó durante su declaración en el juicio por la desaparición de Loan Peña.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo este martes una audiencia cargada de tensión y dramatismo en Corrientes. Luego de la declaración de José Peña, padre del niño, fue el turno de su esposa, María Noguera , quien se quebró durante su testimonio, se descompensó y debió ser asistida dentro de la sala.

La madre de Loan declaró ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco y volvió a exigir que el niño aparezca con vida. En medio de su exposición, estalló en llanto y el tribunal dispuso una pausa en el debate.

Antes de su declaración, José Peña había reconstruido lo ocurrido el 13 de junio de 2024 , día en el que Loan fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. El padre del niño pidió que los acusados digan qué pasó y reclamó respuestas sobre el paradero de su hijo.

Durante un cuarto intermedio, la abogada querellante María Belén Russo Cornara destacó en NA que José Peña pudo reconstruir la jornada de la desaparición y realizar un pedido directo para que los implicados aporten información sobre lo ocurrido.

En la misma audiencia también declaró Mariano Peña , uno de los hermanos de Loan. Según estaba previsto, los otros hermanos del niño, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando , comparecerán este miércoles ante el tribunal.

La abuela de Loan, Catalina, también será citada como testigo y su declaración podría realizarse el jueves. Su testimonio es considerado relevante porque el niño fue visto por última vez luego de un almuerzo familiar en su vivienda.

En paralelo, una fuente cercana a la investigación señaló que durante la audiencia se generó una discusión por la decisión del Tribunal Federal de Corrientes de impedir determinadas preguntas vinculadas con la reconstrucción realizada por el perito José Mazzei junto a los primos de Loan.

Quiénes son los acusados por la desaparición de Loan Peña

Por la causa principal son juzgados Laudelina Peña, tía del niño; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez. Todos están acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Además, en la causa paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos relacionados con el presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, después de dirigirse a un naranjal cercano a la casa de su abuela Catalina. A más de dos años de su desaparición, su paradero continúa siendo una incógnita.