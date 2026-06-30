Juicio por Loan Peña: declaró el padre del niño y complicó a Laudelina y Benítez

José Peña se emocionó al recordar a su hijo. El niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

La quinta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzó este jueves con uno de los testimonios más esperados, el de José Peña, padre del niño , quien pidió conocer la verdad sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024 y comprometió con su relato a dos de los principales imputados .

La declaración se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes . El juez Fermín Ceroleni está presente en la sala, mientras que los magistrados Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte participan de manera remota.

Al iniciar su testimonio, José Peña les habló directamente a los jueces. " Quiero saber la verdad y nada más . El que sabe algo, que diga qué pasó", expresó.

Luego reconstruyó los momentos posteriores al almuerzo familiar en el que desapareció Loan y describió actitudes que, según afirmó, le llamaron la atención.

El padre de Loan Peña comprometió a Laudelina y a Benítez

Durante su relato, el padre del niño señaló que notó un comportamiento extraño en su hermana Laudelina Peña, una de las imputadas. "A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa", sostuvo.

También se refirió a Antonio Bernardino Benítez, pareja de Laudelina. "A Benítez me lo crucé en la tranquera. Me dijo que venía de Paniagua, estaba nervioso", declaró.

Respecto del excomisario Walter Maciel, recordó que tomó contacto con él cuando Loan ya había desaparecido. "A Walter Maciel lo vi por la tardecita. Me dijo que esté tranquilo, que esperemos que lo iban a buscar. Me hizo preguntas sobre qué pasó, por dónde salieron", relató.

La emoción por recordar al niño

La declaración tuvo su instante de mayor carga emocional cuando José Peña recordó a su hijo. "Recordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mi amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mi compañero. Él me decía: 'Soy tu compañerito, papá'", expresó con visible angustia.

Luego continuó describiendo cómo era Loan. "Él pasaba el tiempo con su familia, no estaba solo. Era unido con sus hermanos. Era alegre, jugaba, tocaba el acordeón", recordó.

Cómo reconstruyó el día de la desaparición

José Peña también explicó cómo comenzó aquella jornada del 13 de junio de 2024. "Ese día yo agarré mi caballo para ir al campo y, cuando él volvió, que se había ido con su madre, me dijo que quería ver a la abuela", contó.

Y posteriormente agregó: "Cuando llegué, me encontré con mi mamá y me dice que había un almuerzo. 'Tu hermana está cocinando'".

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la presencia de Laudelina Peña, hermana del testigo y tía de Loan, sentada en el banquillo de los acusados a pocos metros de él.

Durante la primera parte de la declaración lo observó de manera permanente. Sin embargo, con el avance del interrogatorio y los cruces entre las partes, modificó su postura: bajó la cabeza, dirigió la mirada hacia el piso y permaneció así durante el resto del testimonio.