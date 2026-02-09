La abogada que había sido detenida en Brasil denunció violencia policial y pidió volver a la Argentina + Seguir en









Agostina Páez afirmó que no tuvo intención de discriminar, denunció trabas en la investigación y se reunió con el cónsul argentino en Río de Janeiro.

Agostina Páez: "Hay un policía que me hizo padecer".

La abogada argentina Agostina Páez, que había detenida en Brasil por una causa de injuria racial tras realizar gestos considerados discriminatorios, denunció que un policía fue violento con ella, que existen trabas en la investigación y confirmó que mantuvo una reunión con el cónsul argentino en Río de Janeiro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La joven, de 29 años, sostuvo en declaraciones televisivas que no existió intención de discriminación. “No tuve intención de discriminar, ni mucho menos de ser racista porque soy argentina y abogada”, aseguró.

abogada-argentina-rio-janeiro-IL43OXQVLFDXPPOCDGWDACDBAM El 6 de agosto, Agostina fue detenida luego de haber estado casi un mes con tobillera electrónica. En ese marco, fue recibida por el funcionario argentino Jorge Enrique Perrén, quien se encuentra en Río de Janeiro, junto a sus abogados. El cónsul explicó que el encuentro sirvió para “pulir la defensa” y que le recomendó a la familia la posibilidad de contratar un abogado particular local, ya que un defensor de oficio podría haber “estirado los plazos” del proceso.

Por su parte, Páez señaló que el gesto que originó la denuncia fue una “reacción emocional” y describió el impacto personal que tuvo el episodio. “Nunca me imaginé la gravedad que podría implicar, así como no haber podido salir a la calle, vivir con miedo de que me hagan algo. Me tuve que mudar muy lejos porque ya se filtraba mi dirección”, relató.

El testimonio de Agostina Páez: "Hay un policía que me hizo padecer" La letrada también denunció el accionar de uno de los efectivos que interviene en su causa. “Si bien, la mayoría de los policías me trató bien, hay uno que me hizo padecer. No sólo es lo que pasó ese día, sino todo lo que viene después. Uno mismo, que es parte de este proceso, me violentó de otras formas, siendo que debería actuar como los demás”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “El uniformado pone trabas, me hace cosas que no debería hacer y es quien sigue mi caso, pero no me trata bien”. Además, cuestionó la difusión de campañas públicas contra el racismo que utilizaron su imagen. “No entiendo por qué hicieron el spot con mi imagen. Eso es una situación muy humillante para mí. Me están usando de ejemplo. No sé por qué conmigo, justo ahora. Si bien hay otros detenidos, no entiendo el ensañamiento. Me agarraron de punto”, expresó. Por último, Páez manifestó su deseo de regresar al país mientras continúa el proceso judicial. “Quiero volver a Argentina y seguir el proceso desde casa”, concluyó.

Temas Brasil

racismo

Discriminación